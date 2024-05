فودن يفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

اختارت رابطة الصحافيين الرياضيين في إنجلترا لاعب مانشستر سيتي، فيل فودن أفضل لاعب في العام، فيما حصلت لاعبة النادي الدولية الجامايكية خديجة شو على جائزة أفضل لاعبة.

وبات فودن ثالث لاعب من مانشستر سيتي خلال السنوات الأربع الماضية يفوز بأقدم جائزة فردية في كرة القدم، بعد البرتغالي روبن دياز في عام 2021، والنرويجي إيرلينغ هالاند العام الماضي.

So grateful! Thank you so much to all the writers who voted 🙏🏻 https://t.co/674VZ96h8q

— Phil Foden (@PhilFoden) May 3, 2024