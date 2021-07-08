فورار: الملقحون سيتحصلون على “رمز مشفر” يمكنهم من دخول الأماكن العامة

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، أن المواطن الذي تلقى التلقيح سيتحصل على شهادة تحمل “كود” خاص به يسمح له بدخول الأماكن العامة.

وأوضح فورار، الخميس، خلال اجتماع اللجنة العلمية بوزير الصحة لمتابعة الوضعية، أنه بامكان المواطن الذي حصل على التلقيح الحصول على رمز مشفر يمكنه من دخول الأماكن العمومية واستعماله في مختلف العالم لإثبات حصوله على التلقيح.

البروفيسور جنوحات.. هذه الأماكن يمنع دخولها على غير الملقحين

كما قال البروفيسور كمال جنوحات رئيس المخابر المركزية أن اللجنة العلمية تتجه نحو اعتماد التلقيح كشرط لدخول بعض الأماكن العمومية.

وقال البروفيسور جنوحات، الأربعاء 7 جويلية، في حديث لإذاعة سطيف أن اللجنة العلمية تتجه نحو اعتماد التلقيح كشرط لدخول الأماكن العمومية كالملاعب وقاعات السينما والمسارح و غيرها.

وأوضح البروفيسور أنه بات من الضروري العودة إلى إعادة غلق قاعات الأفراح لأنها تشكل خطرا و 60% من النساء في المستشفيات أصيبوا في أعراس آو جنائز.

وأضاف المتحدث أنه هناك لوبي يعمل ضد عملية التلقيح من بينهم الذين يجهلون أهمية هذه اللقاحات.

وقال جنوحات أن 5% من الذين أصيبوا بكورونا بإمكانهم الإصابة مجددا بالسلالة المتحورة لكن بأعراض خفيفة.

وأضاف البروفيسور جنوحات” نعيش الآن الشطر الثاني من الموجة الثالثة التي بدأت منتصف أفريل ولم نصل بعد إلى الذروة”.

وأوضح المختص أن المؤشرات تبين أنه من الممكن جدا أن تكون السلالة الهندية هي المتسببة في ارتفاع عدد الإصابات قائلا إن السلالة الهندية دلتا تنتشر بسرعة أكبر من السلالة البريطانية بنسبة 60%.