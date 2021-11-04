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رياضة

فورار: انطلاق التلقيح بهذين الملعبين في الأيام القادمة

الشروق الرياضي
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فورار: انطلاق التلقيح بهذين الملعبين في الأيام القادمة
ارشيف

أكد الناطق الرسمي للجنة رصد وتفشي فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، الخميس، أن التلقيح في الملاعب سينطلق في الأيام القليلة القادمة.

وأوضح عضو اللجنة العلمية أن انطلاق التلقيح سيكون من ملعبي 20 أوت وملعب بولوغين بالجزائر العاصمة.

الوزير سبقاق يحدد موعد عودة الجماهير إلى الملاعب

وفي 23 أكتوبر 2021، أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق أن عودة الجماهير إلى الملاعب ستكون بداية من الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى، المبرمجة نهاية الأسبوع الجاري..

وقال الوزير سبقاق: ” فتح الملاعب أمام الجماهير سيكون بداية من الجولة الثانية، وكذلك الشأن بالنسبة للقاعات الرياضية التي ستفتح بدورها أبوابها أمام الجماهير”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الشرط الأساسي لدخول الجماهير هو الدفتر الصحي، الذي يؤكد خضوع المناصر لعملية التلقيح..وعلى الذين يريدون التنقل إلى الملاعب أو القاعات عليهم بالتلقيح “.

وأكد سبقاق أن تعليمات صدرت عن الوزير الأول وزير المالية، لفتح كل المنشآت الرياضية أمام الجمهور في كل التخصصات وليس كرة القدم فقط.

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