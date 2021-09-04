فورار: تم تلقيح 8 ملايين مواطن لحد الآن

قال إن قرار تلقيح الأطفال لم يتخذ بعد

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد وتفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، أنه تم تلقيح 8 ملايين مواطن منذ انطلاق العملية لحد الآن.

وأوضح فورار، السبت، خلا ندوة صحفية بمناسبة انطلاق الأسبوع الوطني للتلقيح أن الحملة نجحت في تلقيح 8 ملايين مواطن 3 ملايين منهم تلقوا الجرعتين و5 ملاين تلقوا جرعة واحدة.

وأوضح فورار أن الهدف من الحملة هو تلقيح 70 بالمائة من المواطنين للوصول إلى المناعة الجماعية وكسر سلسلة انتقال الفيروس.

وأكد فورار بخصوص إجبارية التلقيح أنه غير إجباري لكنه الوسيلة الوحيدة لتفادي الوفيات والحالات الخطيرة والموجة الرابعة، مشيرا إلى أن قرار تلقيح الأطفال لم يتخذ بعد .