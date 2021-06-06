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الجزائر
خلال إشرافه على انطلاق العملية بساحة كيتاني

فورار: 20 ولاية معنية بالتلقيح في الفضاءات المفتوحة بداية من الإثنين

الشروق أونلاين
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فورار: 20 ولاية معنية بالتلقيح في الفضاءات المفتوحة بداية من الإثنين
الأرشيف

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد وتفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، انطلاق عملية التلقيح في الفضاءات الجوارية في 20 ولاية، غدا الإثنين.

وصرح فورار على هامش إنطلاق حملة التلقيح في الفضاءات المفتوحة، اليوم الأحد على مستوى ساحة كيتاني بباب الوادي، أن تخصيص هذه الأخيرة للتلقيح ضد كورونا جاء لقربها أكثر من المواطنين.

وأكد المتحدث ذاته أنه سيتم تخصيص  فضاءات جوارية خارج الهياكل الصحية للتلقيح ضد كورونا عبر جميع ولايات الوطن.

وأوضح أن  التلقيح سيكون متاحا للجميع في هذه الفضاءات الجوارية سواء للمسجلين أو غير المسجلين على مستوى المنصة الرقمية المخصصة للتلقيح.

فورار يدعو المواطنين إلى التسجيل بمؤسسات الصحة الجوارية شهر فيفري

دعا الناطق الرسمي للجنة رصد وتفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، المواطنين إلى تسجيل أنفسهم بمؤسسات الصحة الجوارية للاستفادة من اللقاح وفق الكمية المستلمة تدريجيا.

وأكد فورار، الخميس، على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الصحة حول “تحسين المرفق العام وإجراءات اللامركزية في الأعمال الإدارية ” أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا عرفت” اقبالا واسعا”.

وأكد أن رسائل رقمية ستصل الى المواطنين الذين سيقومون بتسجيل أسماءهم على مستوى مؤسسات الصحية الجوارية، التي ستتكفل بتحديد الموعد وفق الكميات التي تستلمها المنطقة.

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التعليقات
2
  • دحمان

    وهل فيكم امان

    -5
  • الصحراوي

    ألم تقولوا لنا إن التلقيح اختياري، فلماذا هذا الحث على التسجيل لتلقي التلقيح؟، و لماذا هذه الرسائل الرقمية ؟
    بدأ يدخلني الشك.

    -5

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