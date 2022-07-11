“فورام” و”حسنة” التركية توزعان لحوم الأضاحي على المعوزين في أدرار

نظمت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ككل سنة احتفالا بعيد الأضحى في أدرار حيث تم ذبح ونحر 315 كبش وجمل، وتم توزيع الأضاحي على عائلات الأيتام والفقراء لعدة بلديات علما بأن كل شاة وزعت على أربع عائلات، ومن البلديات المستفيدة نذكر أدرار بودة تيمي تمنطيط فنغيل.

ويرجع فضل هذه العملية الخيرية إلى الشراكة التي تربط “فورام” بالجمعية التركية “حسنة” والتي حضر أربعة من أفرادها إلى الجزائر بهذه المناسبة.

للتذكير فإن نفس العملية تم تنظيمها السنة الماضية بولاية تيزي وزو على إثر الحريق الذي مس المنطقة خلال الصرافة الماضية.