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فوراين بوليسي: المغرب معزول بين حلفائه التقليديين عكس ما يروجه نظامه

الشروق أونلاين
  • 51354
  • 56
فوراين بوليسي: المغرب معزول بين حلفائه التقليديين عكس ما يروجه نظامه
أرشيف
ناصر بوريطة

قالت مجلة فوراين بوليسي الأمريكية الشهيرة، إن المغرب معزول بين حلفائه التقليديين عكس ما يروج له نظام المخزن.

وأوضحت المجلة في مقال لها بأن المغرب كان لفترة طويلة، محبوبًا في دوائر السياسة في واشنطن،  لكن اليوم فإن الإجماع الأمريكي الذي كان لا يتزعزع من الحزبين بشأن المغرب قد تحول بعيدًا عن الدعم الثابت.

وأضافت المجلة أن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي واجه المغرب معها خسائر دبلوماسية في الآونة الأخيرة، بل رسمت العناوين الرئيسية صورة مقلقة لتراجع الدبلوماسية المغربية وقد ترك هذا البلاد معزولة نسبيًا، حتى بين حلفائها التقليديين.

وذكرت الصحيفة أنه في مارس 2021 ، قطع المغرب اتصالاته الدبلوماسية الرسمية مع ألمانيا بشأن سلسلة مما وصفه بـ “الخلافات العميقة”.

وسحب المغرب في ماي 2021، سفيره لدى اسبانيا و خففت القيود على الحدود مع مدينة سبتة الاسبانية، مما تسبب في تدفق آلاف المهاجرين كثير منهم غير المصحوبين القصر، إلى الجهة الإسبانية والاتحاد الأوروبي.

وتابعت المجلة أن هذه الخطوة دفعت البرلمان الأوروبي إلى إصدار قرار يعتبر أن المغرب ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. في جويلية 2021.

دبلوماسي مغربي: دبلوماسيتنا تعيش أسوء أيامها منذ الاستقلال

كما نقلت المجلة قول دبلوماسي مغربي مخضرم إن السياسة الخارجية لبلاده، تعيش خلال السنوات أدنى مستوياتها منذ الاستقلال، بسبب العزلة التي تعيشها إقليميا ودوليا، منذ وصول ناصر بوريطة إلى الخارجية، وانتهاج سياسة عدوانية، وذلك رغم ما تروجه وسائل إعلام مقربة منه ومن القصر عن انتصارات وهمية.

ونقلت مجلة فوراين بوليسي الأمريكية الشهيرة، عن هذا الدبلوماسي تصريحات غير مسبوقة في مقال لها تحت عنوان “المستنقع الدبلوماسي المغربي” يكشف حجم  التخبط الذي تعيشه الدبلوماسية خلال هذه المرحلة.

المغرب

وقالت المجلة إن هذا الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته خوفا من الانتقام أكد إن “هناك إجماع عام بين الدبلوماسيين السابقين والحاليين على أن الدبلوماسية المغربية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ الاستقلال” . ووصف الدبلوماسية المغربية الحالية في كلمتين: “غير منتظمة وهزيلة”.

وحسبه “إلى غاية سنوات قليلة ماضية، كانت قرارات السياسة الخارجية نتيجة لعمل جماعي من المستشارين الذين يقدمون توصياتهم إلى الملك محمد السادس”.

وأضاف: تم الآن طرد العديد من كبار المسؤولين الذين كان الملك يصغي إليهم، مما خلف فراغا ترك  العديد من الدبلوماسيين السابقين محبطين وقلقين من أن المغرب يسير في مسار سياسة خارجية مقلقة”.

وقالت المجلة إن وزارة الخارجية المغربية لم ترد على طلبها التعليق على هذه التصريحات.

وأوضحت إن خلاصة هذه المرحلة، هي تأكيد “تدهور السلك الدبلوماسي المغربي الذي كان ديناميكيًا في يوم من الأيام بعد تعيين ناصر بوريطة، وهو بيروقراطي صغير لا ينتمي إلى أي حزب، وسيرة ذاتية ضعيفة نسبيًا، كوزير للخارجية المغربية في عام 2017. وخلال فترة ولايته، المغرب ابتعد أكثر من أي وقت مضى عن جيرانه وحلفائه”.

وأوضحت: تاريخيًا وبحكم موقعه الجغرافي، كانت إحدى نقاط القوة للمغرب دائمًا قدرته على تجاوز موجات المد المتقلبة للدبلوماسية الدولية، لكنه الآن يعيش وسط توترات مع حلفائه وتصاعد العدوان على الخصوم، بما في ذلك تصعيد العنف ضد الجزائر وجبهة البوليساريو.

وأضافت إن المغرب يواجه خطر الانزلاق الخطر الى العزلة والعداء. من خلال مقاربته العدوانية للدبلوماسية، حيث لا يفعل الكثير لتوجيه المنطقة بعيدًا عن مستقبل قاتم من الصراع وعدم الاستقرار.

وحسب المجلة، تبدو هذه النظرة قاتمة أكثر عند وضعها جنبًا إلى جنب مع المؤشرات المحلية الأخيرة: فقد وصل معدل البطالة في البلاد إلى أعلى مستوياته منذ عام 2001، وتدهورت حقوق الإنسان وحرية التعبير بسرعة، ويشعر الكثير من الناس بالإحباط من إدارة الدولة للوباء، مما أدى إلى وضع شابته سياسات اللحظة الأخيرة، وسوء التواصل، والتقييد الشديد.

الاعلام المغربي ينقلب على بوريطة.. وزير صانع للأزمات

ووجد الإعلام المقرب من المخزن المغربي، صفة جديدة لوزير الخارجية ناصر بوريطة، هي “صانع الأزمات”، في تحول كبير تجاه هذا الدبلوماسي الذي كان يوصف إلى وقت قريب بصانع أمجاد الدبلوماسية الجديدة للمغرب.

وفي جوان 2021، ورد في صدر الصفحة الأولى لصحيفة “الأسبوع الصحفي” صورة لناصر بوريطة مع عنوان بالبنط العريض: صانع الأزمات، مرفوقا بتعليق، يقول أن المملكة لم يسبق أن عرفت أزمات مع عدة دول في آن واحد، مثل ما يحدث في عهد ناصر بوريطة.

ولمحت الصحيفة، إلى أن أيام بوريطة أضحت معدودة على رأس الخارجية المغربية.

والغريب أن نفس اللهجة، وردت في عدة وسائل إعلام محسوبة على المخزن المغربي، وذلك بعد مدة قصيرة من وصفها بوريطة بصانع أمجاد الدبلوماسية المغربية.

وتزامن هذا الهجوم على بوريطة مع ضربات دبلوماسية متتالية تلقاها النظام المغربي، جعلت الجميع بمن فيهم الإعلام يفيق من سكرة “الانجازات” الدبلوماسية، بعد تغريدة ترامب التي اتضح أن النظام في الرباط استغلها لترسيم علاقات كانت موجودة مع الكيان الصهيوني.

وبعد أن أفاق الجميع من نشوة نصر وهمي، اكتشف إن التغريدة ذهبت مع ترامب، وأن خليفته جو بادين تبرأ منها، وظهر ذلك جليا في اجتماع مجلس الأمن الأخير حول الصحراء الغربية ثم نفي البنتاغون مشاركة جنوده في مناورات داخل الأراضي الصحراوية المحتلة في إطار “أسد الصحراء 21”.

وأمام هذا الوضع، حاول المخزن المغربي توجيه الأنظار بخلق أزمات جديدة من خلال ابتزاز مواقف عدة دول.

وطال الأمر ألمانيا واسبانيا، لكنه تلقى ردا حازما برفض أي مساومة على موقفها الموافق للشرعية الدولية.

وكانت آخر حلقة استقبال الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي باسبانيا ورفض القضاء تهما وهمية ضده حركتها المخابرات المغربية.

المغرب.. الهيستيريا الدبلوماسية تطال جنوب إفريقيا بعد ألمانيا وإسبانيا وموريتانيا

تحولت الآلة الدبلوماسية العدائية للنظام الحاكم في المغرب خلال الأيام الأخيرة إلى دولة جنوب إفريقيا، بعد سلسلة أزمات دبلوماسية مع عدة دول أوروبية مثل ألمانيا وإسبانيا وطالت سابقا موريتانيا والجزائر بسبب مواقفها من قضية الصحراء الغربية.

وأفادت مصادر إعلامية مغربية رسمية، يوم 26 ماي 2021، أن السفير الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، ندد في رسالة وجهها، الإثنين، إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بـ”الدعم غير المشروط” لجنوب إفريقيا للدولة الصحراوية في نضالها التحرري ضد الاحتلال المغربي.

وتأتي رسالة الدبلوماسي المغربي على خلفية، رسالة نقلتها الممثلة الدائمة لجنوب إفريقيا، منتصف الشهر الجاري من جبهة البوليساريو إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، حول تدهور حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.

ولم يتوان المغرب في رسالته، في توجيه الاتهامات إلى جنوب افريقيا، بسبب دعمها لحق للشعب الصحراوي في تقرير المصير، لتصفية اخر استعمار في القارة الأفريقية.

و يأتي هجوم المملكة المغربية على جنوب أفريقيا، أياما قليلة بعد تصريحات رئيس جنوب أفريقيا، زعيم حزب “المؤتمر الوطني الأفريقي” سيريل رامافوزا، التي أكد فيها، دعمه الثابت لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، داعياً المجتمع الدولي إلى التعجيل بجهوده الرامية إلى حل النزاع في الصحراء الغربية.

كما أكدت جنوب أفريقيا على أن المملكة المغربية، وهي عضو في الاتحاد الأفريقي وبالتالي ملزمة باحترام الميثاق التأسيسي وقرارات الهيئة الأفريقية، لا تملك أي سيادة على الصحراء الغربية، وهو الموقف المعترف به في العديد من قرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وحكم محكمة العدل الدولية الصادر في عام 1975 و قبل جنوب افريقيا، شن المغرب “حملة عدائية هستيرية” ضد عدة دول ترافع لتطبيق القرارات الأممية في الصحراء الغربية، لإنهاء الصراع الذي يهدد الأمن و السلم العالميين.

المغرب.. “نجاحات” بوريطة تجلب أزمات مع 5 دول وعدة منظمات إقليمية

ويشيد الإعلام المقرب من القصر الملكي في المغرب بنجاحات دبلوماسية تاريخية حققتها الرباط خلال الأشهر الأخيرة، في ملف الصحراء الغربية، بعد تغريدة دونالد ترامب، تجلت في أزمات دبلوماسية متتالية مع عدة دول من مختلف القارات.
يعرف المغرب منذ مدة قصيرة سلسلة من الخلافات الدبلوماسية مع عدد من العواصم حيث كانت البداية مع برلين ثم مع مدريد وهذه المرة مع طهران على خلفية نزاع الصحراء الغربية التي تحتلها المملكة منذ عام 1975 بعد رحيل الاستعمار الاسباني.

وتقول وسائل إعلام مقربة من القصر الملكي المغربي (المخزن) إن ديبلوماسية بلادها حققت نجاحات باهرة خلال الأشهر الأخيرة أبرزها اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة الرباط على الصحراء الغربية المحتلة في صفقة التطبيع.

لكن هذا الاعتراف سرعات ما تبخر مع وصول إدارة الرئيس الجديد جو بايدن إلى الحكم مطلع سنة 2021، حيث تلتزم الأخيرة صمتا إزاء تغريدة ترامب، وسط مؤشرات بتراجعها عن القرار بعد دعمها مخطط التسوية الأممي خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن.

المغرب يطلب نجدة إيباك

وأمام هذه التطورات هرول وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة إلى مؤتمر اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية (إيباك)، لعرض خدمات بلاده في مجال التطبيع.

ووصل الحد ببوريطة إلى التعهد بأن “المغرب مخلص حتى النهاية في مساعي التطبيع ومستعد إلى الوصول بها إلى أبعد حد ممكن”، في إشارة إلى أن المخزن سيوفي بالتزامه في حال التزم هذا اللوبي بالضغط على إدارة بايدن لتزكية تغريدة ترامب.

لكن البارز في خرجة بوريطة ونظامه هو تزامن المؤتمر مع اعتداءات ضد الفلسطينيين في القدس والمسجد الأقصى هزت العالم الإسلامي لكن خارجية المغرب اكتفت في بيان لها بالدعوة إلى وقف العنف، علما إن المغرب هي رئيسة لجنة القدس.

وبعيدا عن ملف التطبيع، تعيش الدبلوماسية المغربية حالة “هيسيتيريا” غير مسبوقة، حيث حطمت الرقم القياسي في عدد الأزمات الدبلوماسية التي أثارتها في ظرف وجيز، وصلت حد استحداث بدعة مقاطعة نشاطات سفارة دولة أخرى لديها.

هيستيريا دبلوماسية

وكان واضحا من خلال هذه التحرشات بدول أخرى أو الألعاب النارية كما أسمتها الخارجية الصحراوية، إن نظام المخزن يريد تغيير طبيعة نزاع الصحراء الغربية من قضية تصفية استعمار مسجلة لدى الأمم المتحدة إلى خلاف حدودي او قضية مختلقة كما يروج له.

وتحاملت الخارجية المغربية ومعها وسائل إعلام محسوبة عليها وعلى القصر الملكي على عدة دول منها موريتانيا والجزائر والاتحادين الافريقي والأوروبي الى درجة محاولة التدخل في المسائل الداخلية لدول ديمقراطية عريقة مثل ألمانيا واسبانيا.

لكن هذه الأزمات كشفت حقيقة كانت خافية وهي الطابع العدواني للساسة والدبلوماسية المغربية، فبعد الجزائر طالت هذه الهجومات موريتانيا خلال الأسابيع الماضية بسبب استقبالها مبعوثا للرئيس الصحراوي علما أنها تعترف بالجمهورية الصحراوية وهذا قرار سيادي داخلي.

وكانت آخر الأزمات التي أثارتها الخارجية المغربية مع إيران، حيث اتهمها بوريطة أمام اللوبي المؤيد للصهيونية (إيباك) بـ”الرغبة في القيام بأنشطة لزعزعة الاستقرار في شمال إفريقيا”.
وكان واضحا إن استدعاء إيران في قضية الصحراء الغربية في هذا التوقيت، غير منطقي كون الملف الذي تحدث عنه وزير خارجية المخزن طوي قبل سنوات، وواضح إن الهدف هو ركوب موجة العداء لطهران في المنطقة والتي تعد جواز سفر رضا اللوبي الصهيوني.

وردا على هذه التصريحات قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ي سعيد خطيب زاده أمس السبت أن “الحكومة المغربية العاجزة عن حل مشاكلها الإقليمية عادت مرة أخرى لتوجيه الاتهامات الواهية التي لا أساس لها إلى الجمهورية الإسلامية، دعما للمشاريع الأمريكية والصهيونية وتهجما على الأنصار الأوفياء للقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة .

وأعرب خطيب زادة عن أسفه لكون الحكومة المغربية التي تترأس حاليا (لجنة القدس) “تساهم في دعم أهداف أعداء الأمة الإسلامية من خلال صرف الأذهان عن القضية الأولى للعالم الإسلامي وهي مواجهة الاعتداءات الصهيونية على القدس، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في حين أن العالم الإسلامي هو اليوم أحوج الى الوحدة والتضامن “.

صفعة اسبانية جديدة 

أما مع إسبانيا فيبدو أن المغرب الذي يستخدم بدلا من ذلك بطاقة الهجرة غير الشرعية للضغط على هذا البلد للاعتراف بمطالبه غير المشروعة بالصحراء الغربية فقد اتخذ خطوة جديدة بعد دخول الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي إلى المستشفى في إسبانيا.

ووصل الأمر حد فتح الحدود مع اسبانيا أمام آلاف المهاجرين السريين المغاربة والأفارقة وأغلبهم من الأطفال والنساء، من أجل الضغط على مدريد وأوروبا لتغيير موقفهما من القضية الصحراوية، لكن الجانب الأوروبي رفض أي مساومة بورقة المهاجرين.
وكانت وسائل إعلام إسبانية قد أعلنت في الأيام الأخيرة أن المحاكم الإسبانية باشرت إجراءات ضد الرئيس الصحراوي بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” وهي معلومة مغلوطة كذبتها المحكمة الاسبانية العليا في حين صرحت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية ارانشا غونزاليز لايا الامين العام لجبهة البوليساريو من المفترض ان يغادر اسبانيا بعد انقضاء مدة علاجه في المستشفى.

وأشعل المخزن أيضا ازمة مع المانيا بسبب قضية الصحراء الغربية. ومنذ ان قرر المغرب تعليق كل اتصالاته مع السفارة الألمانية في الرباط في الفاتح مارس لم يصل البلدين لحد الآن الى تفاهم.

ألمانيا مندهشة

وردا منها على القرار الاخير للمغرب بسحب سفيره من السفارة المغربية في برلين عبرت وزارة الخارجية الالمانية عن تعجبها يوم الخميس 6 مايو معربة عن عدم علمها المسبق بالقرار الذي اتخذه المغرب.

وصرح مسؤول في الخارجية الالمانية قائلا “نحن متفاجئون من هذا الإجراء ونقوم بجهود بناءة مع الطرف المغربي بغية ايجاد حل”.

وبررت المملكة المغربية عبر خارجيتها قرار سحب سفيرتها بالعديد من الاسباب من بينها تحرك ألمانيا بعد اعتراف الرئيس الأمريكي السابق ترامب بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.

وتطرقت المانيا الى هذا الاعتراف الذي نال ادانة واسعة من طرف المجتمع الدولي في مجلس الامن الأممي حيث دعت الولايات المتحدة الى التصرف “وفق الشرعية الدولية”.

ويرى ممثل البوليساريو في اوروبا والاتحاد الأوروبي ابي بشرايا ان هذه “التصرفات غير المحسوبة من طرف المغرب تنم عن خيبته كونه يلفق في كل مرة القصص من اجل ايهام هذه الدول التي عبرت صراحة عن التزامها بالشرعية الدولية”.

وأضاف المسؤول نفسه أن “سياسة الكذب والابتزاز هي الثابت الوحيد في السياسة الخارجية المغربية”.

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التعليقات
56
  • موسطاش

    إلى البائس الذي يثير الشفقة المسمى (kamal) : تقول : (المغرب مستعد لأن يهاجم العالم من أجل مصالحه و شعبه) ! و هل المغرب مستعد كذلك لمهاجمة الجيش الإسباني في سبتة و مليلية (و جزيرة ليلى) لتحرير أرضه ؟

    -21
  • آلجيريان

    يا سي كمال هاجم جزيرة ليلى بزاف عليك

    -22
  • ارض-ارض

    مسحوا الموس في بوريطة--الملك هو الفاشل.

    -29
  • خيرالدين سطيف .

    حكومة ونضام يسترزق من الحرام ( بيع الزطلة والحشيش ) ايل الى الزوال ; و البقاء للاصلح و ليس حتى للاقوى

    -22
  • م/ب اولاد براهيم

    الى الاشقاء المغاربة مرحبا بكم على صفحات على صفحات الشروق . هنا حرية التعبير. قبول الرأى والرأى الآخر.. أكتبوا حتى نراكم.. قولوا ماشئتم.. واسألوا أنفسكم في السر حتى لايسمع المخزن دقات قلوبكم ؛ واسطكاك اسنانكم.. هل يوجد قي صحافتكم ما تجدونه في الصحافة الجزائرية ؟ وهل المغرب كبير. ام الجزائر؟؟ اسألوا المغاربة المتواجدين بالآلاف بين ظهراننا معززين مكرمين يعملون في وضح النهار رغم ان القانون يمنع الهجرة السرية؟؟ ويشاركوننا الرأى قد نتفق أو نختلف احترام .. هذه هي البلدان الكبيرة .. الجعجعة بلا طحين لا تأتي بفائدة ...

    -51
  • Wahrani

    أتوقع عصيان مدني عن قريب في مملكة الحشيش . بوريطة يظهر بأنه ليس لديه حنكة و الأيام القادمة سوف نرى تغيير حكومي جذري .

    -52
  • Wahrani

    لازم على ثوار البوليساريو قطع طريق المؤدي إلى الكركرات لأن السموم راهي تدخل من هناك وتبييض أموالها في أفريقيا الغربية المدعمة بالفرنك الأفريقي الفرنسي . الكركرات كانت ثغرة ثم ممر وثم إلى معبر حدودي . لايهم التنقيط لأن المنقطون هم متحالفين يوجد بينهم جزائريين من الزواف .الزيتوتيين والرشاديون بقايا التفيس المنحل المصنفين حركات إرهابية

    -51
  • ص. م.

    فعلا اذا لم تستحيى فاكتب ما شئت. الحمد لله على الانترنيت الذي حعل العالم قرية صغيرة لا يخفى فيها الخبر الحقيقي ومعرفة ما يقع من كل الجهات

    74
  • جزائري حر

    للعلم ولكل من لايعرف ولا يعلم بأن للنظام الجزائري مواقف يعبر بها علانية للجميع، لأننا لانخشى لومة لائم ، وما اقدمت علىه الجزائر لن تستحي به ولا تخشاه، قلنا سنة 1975نعم للجمهورية الصحراوية ونقولها اليوم ونقولها بعد غد، هذه باختصار الجزائر دون نفاق، حاجة واحدة أننا لم نهرول للتطبيع ما دام الشعب الفلسطيني مستعمر. هذا شي واضح احببتم أم كرهتم. سوف نحارب ونساعد اخواننا الفلسطينين والصحراويين حتى ينالوا استقلالهم منكم يا العياشة زبانية المخزن بني صهيون لعنكم الله ولعن هبل 6 الذين تسجدون له وتركعون مع علمكم انه من قوم لوط قبحكم الله

    -25
  • رشيد

    السلام الله عليكم. هذه الدراما المغربية من النوع الرفيع بطلها السيد بوريطة . فرجة ممتعة😀

    -39
  • kamal

    المغرب مستعد للأن يهاجم العالم من أجل مصالحه و شعبه

    87
  • قناشي دربالي

    للعلم ولكل من لايعرف ولا يعلم بأن للنظام الجزائري مواقف يعبر بها علانية للجميع، لأننا لانخشى لومة لائم ، وما اقدمت علىه الجزائر لن تستحي به ولا تخشاه، قلنا سنة 1975نعم للجمهورية الصحراوية ونقولها اليوم ونقولها بعد غد، هذه باختصار الجزائر دون نفاق، حاجة واحدة أننا لم نهرول للتطبيع ما دامت الشعب الفلسطيني مستعمر. هذا شي واضح احببتم أم كرهتم.

    -72
  • el 3am sam

    radan 3ala algerienne قال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، الخميس من ڨالمة، أنّ أضعف الأجور على مستوى العالم العربي كلّه، هي أجور الجزائريين تليها أجور السوريين والمصريين، موضحا في الشأن نفسه بأنّ أجور الموريتانيين والمغاربة و"التوانسة" وأجور أهل الخليج والعراق أفضل بكثير كما قال.

    70
  • Adnan

    هههه الله ما يعطينا وجوهكم.عن اي صحافة تتحدثون وتقولون انها التفت ضد بوريطا. بوريطا تتكلم عليه الصحف الأجنبية قبل المغربية مثلا صحيفة الاسبانيول وصحيفة لاراثون وتمجد هذا الوزير الذكي. في المغرب يسمى صاحب المقص الذهبي. فيما يخص قضية المناورات بقليل من الحكمة والمنطق كل مناورة يتم الاتفاق وتحديد الأماكن او المناطق التي ستقام فيها بسنة قبل.لذلك حددت المناطق حتى قبل الاعتراف الأمريكي. اما بخصوص بايدن فصحف عالمية وخاصة أمريكية وانتم في قرارة نفسكم تعلمون انه لن يغير موقفه وتعلمون ان المغرب سيكون رابع محطة له بعد إنجلترا وكندا وإسرائيل. إذن قليلا من الواقعية .

    95
  • جزائري حر

    اللهم انصر الجيش الصحراوي البطل بقيادة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد لكل الصحراويين على المتصهينين الجدد الذين ورطهم سيدهم (امير المدمنين بائع شرف العياشة العلويين) مع الصهاينة المحتلين

    -135
  • سمير

    ذاب الثلج وبانت حقيقة سياسة "التدجين" والبروبغندا المخزنية و اموال الاعلام والذباب و الرشاوي البوريطية ذهبت بلا فائدة

    -140
  • آلجيريان

    الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي نصره الله يعود الى ارض الوطن سالما متعافى, الصفعة تلوى الصفعة للمتصهينين الجدد المخزن وحاشيته

    -168
  • hmida

    القضاء الإسباني يستمع إلى زعيم جبهة البوليساريو في خضم أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط

    138
  • HEROS

    وأكد مكتب مجلس الأمة، أنه يرفض التدخل في الشأن الداخلي للجزائر من أيّ جهة كانت، وتلميع التدخل بصياغة عبارات التعاطف والتضامن. وشدد المكتب في بيانه على أنّ الشأن الداخلي يبقى شأناً داخلياً، وهو مؤطر ومضمون دستورياً وقانونياً. نحرم ونحلل ما نريد

    112
  • Lotfi

    خطة الكيان الصهيوني و إستعمال المخزن المغربي الفاشل في تسيير شؤن بلاده. الكيان الصهيوني يعلم ان المطبعين معه خاءنون لوطنهم و دينهم و شعبهم ، أنه سياتي يوم و يخونوه و يلجؤن و يبررون للعالم انهم مع مصلحة شعبهم ولا يريدون الدخول في مشكلة مع شعبهم لصالح الكيان الصهيوني ، و يلجؤن الى المنضمات الحقوقية و المنضمات الدمقراطية للضغط علا الكيان الصهيوني ، لذالك الكيان الصهيوني يحتم عليه ان يدخل المخزن المغربي الصهيوني في حقل الغام مع الاتحاد الاروبي و الاتحاد الأفريقي و المنضمات حقوق الانسان في صراع و مرض خبيث حتى لا يستطيع طلب النجاة من أي كان . خطة الكيان الصهيوني هو تدمير اي شئ و باي وسيلة تحطيم الدول الاسلامية و الاسلام .

    -112
  • آلجيريان

    اللهم انصر الجيش الصحراوي البطل بقيادة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد لكل الصحراويين على المتصهينين الجدد الذين ورطهم سيدهم (امير المدمنين بائع شرف العياشة العلويين) مع الصهاينة المحتلين

    -109
  • موسطاش

    كانت وسائل إعلام إسبانية قد أعلنت في الأيام الأخيرة أن المحاكم الإسبانية باشرت إجراءات ضد الرئيس الصحراوي بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” وهي معلومة مغلوطة كذبتها المحكمة الاسبانية العليا في حين صرحت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية ارانشا غونزاليز لايا الامين العام لجبهة البوليساريو من المفترض ان يغادر اسبانيا بعد انقضاء مدة علاجه في المستشفى

    -113
  • كريم

    القوة الإقليمية المغربية تتحدث و تدافع عن مصالحها أمام ألمانيا و اسبانيا و غيرهما....

    182
  • موسطاش

    إنه التخبط الأخير للشاة المذبوحة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة ؟

    -137
  • واري

    ماشاء الله المغاربة يعلقون بكثرة هنا تحية خالصة لجريدتنا الموقرة و رقم واحد في افريقيا و العالم العربي

    -155
  • متطوع مغترب

    إلي معلق مدعو النش تريدون تفرعين و هيجان اصابكم فقر و جوعا إسبانيا أمامكم و صحراء غربية وراءكم و جزاءري فوقكم أين مفر تفرعنو و سوف ترون ما لم تذوقهو في حياتكم الجزاءر جيش و شعب و دولة لا مجال للرحمة إ لعب بنار

    -136
  • جزائري حر

    هذه بداية النهاية لنظام الطاغية هبل 6 وزبانيته من المخزن باذن الله...فبعد اجرائه لعملية القلب هو ووزير داخليته عميل النظام الاستعبادي، يبدو ان ايامهم صارت معدودة، عن قريب باذن الله سوف ترون الهستيريا الحقيقية لنيل السلطة بعد موت الطاغية هبل 6 باذن الله

    -125
  • ياسين

    من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته، يفضحه ولو في جوف بيته

    190
  • Kader

    ما يجري هو مجرد زوبعة في فنجان يقوم بها المخزن للتغطية على غياب امير المزطولين الميت كلينيا منذ 21 شهر والافلاس الاقتصادى والاجتماعى الذى تعيشه امارة صاحب الجلابة وجرعة اوكسيجين مسكنة للعياشة.

    -98
  • لا غالب الا لله

    السلام عليك ولله كل هذا يجعلني اعتز وافتخر ببلادي المغرب لو كان المغرب ضعيفا لما هجم وحتج على دول كألمانيا واسبانيا وجنوب افريقيا ومعهم الإتحاد الأروبي ام الدولة الجزائر و موريتانيا فالمغرب لا يعطي لهم قيمة الم تسمعو نباح هذه الدول كل يوم و المغرب لا يجيبهم حتى بتصريح بسيط انتم ضعفاء وليس عندك اي ثقل دبلوماسي لهذا المغرب لا يجيب حتى على ادعائاتكم المتتالية هداكم الله 40 سنة من العداء ولم تنتصرو على المغرب انكم مثيرون لشفقة .

    187
  • oh lala oh lala oh lala

    زيارات رفيعة المستوى - ربما سيتم بيع القبة الحديدية للمخزن المدفوعة من جيوب اخواننا المغاربة عن طريق المخزن

    -189
  • MADO

    LES AYACHAS ONT TROUVES LA LIBERTE DANS LES JOURNAUX ALGERIENS

    -181
  • مواطن

    pour sammy; Je suis Algérien et je suis la ...J''ai été entrain de lire les commentaires des idiots AYACHAS et de rire...Ils sont faibles tout le monde les connait a travers leurs écrits ...ils ont une formation archaïque connue

    -165
  • جزائري

    من الجيد أن يشعر بعض الناس السيئين و الوقحين بالانزعاج الشديد من المواقف الناصعة للدول التي تحترم مبادئها و تاريخها و قيم العدل و الحرية. يبدو أن تصرف ترامب غير المتوافق مع الشرعية الدولية و مع ما تدعيه الولايات المتحدة من حرصها على قيم الديمرقراطية و حكم القانون و الاستناد على القوى الصهيونية و الاستعمارية و على رأسها فرنسا قد بعثت ببعض الاحاسيس الزائفة الى رأس بوريطة.

    -193
  • حسان بن محمد

    المخزن يكذب على العياشة ، هل فعلا يقدر ان يقف الند للند للجزائر او إفريقيا الجنوبية أنا لا أتحدث على ألمانيا. لا تكذبوا على إخواننا المغاربة يا العياشة، فاقوا بيكم.

    -179
  • النش

    المغرب يهاجم كل من يشكك في حدوده، ومن اصابتهم الهستريا هم من يعلمون انه لن يتراجع عن حدوده التاريخية التاريخية والفاهم يفهم، قننا الزطلة،طبعنا،والخافي اعظم، وأنصحك بالمزيد من صرف العملة وطبع الدينار،ورحم الله الشهداء.

    299
  • سعيد شقيرات

    وهل تستطيع الدبلوماسية الجزائرية ان تتعامل بالند مع فرنسا كما فعل الاشقاء المغاربة مع اسبانيا او مع أي دولة لا تحترم المصالح العليا للجزائر؟ طبعا لا ولن تقدر العصابة على ذلك لان النظام في واد والشعب في واد رسالة للاخوان المغاربة ان ينصرك الله فلا غالب لكم، قضي الامر .

    325
  • عادل من ألمانيا

    وأخيرا فهم المغرب الدرس جيدًا (كبرها تصغار)...يجب الوقوف أمام الدول العظمى التي تخشى على مصالحها وسمعتها!!! أما الدول الضعيفة فهي أصلًا عبارة عن بقرة حلوب صالحة فقط لضمان الحليب واللحوم بأقل ثمن زمن الركوع للغرب بالنسبة للمغرب قد إنتهى...مصالحي ثم مصالحي ثم مصالحي وإلا العصيان...

    315
  • كريم

    ازمة مع ايران!!!؟؟؟أصلا العلاقات مقطوعة مع إيران منذ سنين فأين الأزمة الحالية معهم

    294
  • sammy

    beaucoup de ayacha ici ou sont les algériens

    -198
  • مولودالمبارك

    يتضح ان المغرب أدرك الحجم السياسي الحقيقي لألمانيا و إسبانيا و يعلم جيدا أن ميزان القوة الإقليمي بدأ يتغير و أن ديبلوماسية الإرتهان القديمة قد تم تجاوزها و أصبحت في خبر كان.اليوم بالنسبة للمغرب المعاملة الند للند. و من ارتضى لنفسه العيش ذليلا فله ذلك و هو خياره.بوريطة أعطى نفسا و قيمة كبرى للديبلوماسية المغربية .

    419
  • Azul

    الديبلوماسية الفعالة،يمكن ان تكسب لك مواقف لصالحك،او تسقط و تكشف الاقنعة المزيفة...

    358
  • مخمد أشيشي

    مقال راءع ماشاء الله تبارك على من كتبه المدهش هو أن رءيس لجنة القدس الذي حلل كل أنواع المحرمات من مخدرات ودعارة وبيع اولاد وبنات المغرب إلى الخليجيين وشيوخ أوروبا لم نسمع عنه شيئا منذ عدة شهور

    -330
  • Dz soldier

    ههههه تغريدة مجنون في آخر أيام ولايته صنعت من مملكة الغير سريقة أضحوكة

    -293
  • ألجيريان

    الى المذلول عند باب سبتة (نود تشلل) البوليزاريو نصره الله يقصفك يوميا من الاراضي الصحراوية المحررة. فق من سباتك وحرر نفسك من عبودية امير المدمنيين

    -297
  • الهادي

    رداً على اليرقة المخنزية المدعوة ( نوض تشلل) عن أي أرض تتحدث ؟ عن سبتة و مليلية المهداة للإسبان على طبق من ذهب أم عن الصحراء الغربية التي تقاسمتموها كالغنيمة مع موريتانيا في الـ 75 ؟

    -272
  • ألجيريان

    نصف المغاربة يقتاتون من الخبز و الشاي و فقط (الامازيغ ساكنة جبال الاطلس) والذين سلبهم المخزن جميع حقوقهم كمواطنين .وبرويطة غارق في سبات التطبيع

    -273
  • موسطاش

    سقوط حر لمملكة الحشيش سببه دعاء الشعب الصحراوي المظلوم من الـ 75

    -259
  • الوهراني الحر

    السي بوريطة الله يحفظك و ينورك راك عقدتي الاخوة مزيدا من الحركية اما الحراك فهو في طريقه الصحيح و لن تركعنا تحركاتهم

    399
  • جزائري أخ الصحراويين

    أرض في البداية يقتسمها مع دولة موريتانيا و يقول بأنها أرضه...ما هذا الاستحمار يا منافقون زد على هذا هو راضي بالحكم الذاتي والله الذي لا إله إلا هو نحن مع الفلسطينيين إلى أبد الآبدين و مهما كلفنا الأمر لأنهم رجال و يستهلوا كل عون لاسترجاع حريتهم و عاشت الصحراء الغربية حرة مستقلة و المجد و الخلود لشهداء وطنهم ❤✌

    -258
  • HASSEN

    ايها العياشة لقد خنزتم موقع الشروق الجزائري، رجاأ فكروا مليا قبل التعليق.

    -260
  • said

    هل وزير المهلك المركشى في إجتماع مع ايباك من أجل تحرير القدس طبعا لا لا

    -300
  • سليم

    زمان قال لك عيش تسمع و اليوم عيش تشوف بلد متخلف مثل المغرب يريد أن يملي على ألمانيا ماذا تفعل و هو في الحقيقة أمر في غاية الغرابة و التعجب المغرب دبر و خطط و اجتاح الصحراء الغربية و شرد و قتل الصحراويين. جاي المنافق يريد أن يملي على ألمانيا ما الذي يجب أن تفعله . يا لها من سخافة كما يفعل مع الجزائر و موريتانيا و اسبانيا. للله في خلقه شؤون بالمنطق الذي عايش فيه هذا الرجل با ي باي يا دنيا

    -331
  • متطوع مغترب

    نحن نعلم أنكم خونة و تريدون تحالف مع اليهود ضد قضية فلسطينية بدءت تضهر عليكم من انتم ما بعد تطبيع ، عبارات خوة خوة ماذا بقى القدس لليهود فقط سوف نعلن حربنا ضدكم ياخونة إسلام

    -331
  • وحيد

    ههههه وتستمر مسرحيات شريوطة برويطة في وريطة مع الهالكه السادس ومعهم العياشة المذلولين المنبطحين المطبعين كل رذائل العالم في صفاتهم وتحيا لصحراء الغربية حرة سيدة

    -321
  • نوض تشلل

    اللذي أدى بوصول المغرب الى هاته الحالة هو تركيزه فقط على اولويات بلاده مهما كلفه العداء مع نصف الكرة الارضية الفرق الوحيد بينه وبين اعداءه فهو يدافع عن ارضه من ارضه والعكس صحيح للانفصاليين .

    513

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