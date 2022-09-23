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“فوربس” تكشف عن أصغر مليارديرة في العالم

جواهر الشروق
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“فوربس” تكشف عن أصغر مليارديرة في العالم
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كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية أن الابنة المراهقة لمؤسس شركة نيكسون الكورية الجنوبية لألعاب الفيديو كيم غونغ ج، أصبحت أصغر مليارديرة في العالم.

وذكرت “فوربس” أن كيم جونغ يون، ابنة كيم غونغ جو، الذي توفي في فبراير الماضي عن 54 عاما، هي أصغر مليارديرة في العالم، بعد أن ورثت حصة في عملاق الألعاب عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن غونغ يون، وشقيقتها الكبرى، غونغ مين، ورثتا بالتساوي 30.78% لكل منهما من حصة NXC، الشركة القابضة الشخصية لوالدهما.

وجنبا إلى جنب مع الأسهم الحالية للأختين في NXCتبلغ قيمة حصصهما في الشركة 2.5 مليار دولار لكل منهما، وبعد خصم “ضريبة الميراث” الخاصة بهما، والتي تحسبها “فوربس” بأكثر من 1.5 مليار دولار لكل منهما (كوريا الجنوبية لديها واحدة من أعلى ضرائب الميراث في العالم)، تقدر ثروة غونغ يون وغونغ مين بمليار دولار لكل منهما.

ولفتت “فوربس” إلى أن زوجة كيم غونغ جو، يو غونغ هيون، وهي بالفعل مليارديرة، ورثت 4.57% من NXC من زوجها.

وساعدت يو (53 عاما)، زوجها الراحل غونغ جو، في تأسيس Nexon عام 1994 ولا تزال تعتبر أكبر مساهم في NXC بحصة 34بالمائة.

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