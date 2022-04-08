” فوربس” تنشر قائمة لأغنى 10 نساء في العالم

نشرت مجلة “فوربس” ترتيبا جديدا لأكثر النساء ثراء في العالم لسنة 2022، من بينهن 6 أمريكيات صنفن ضمن الـ 10 نساء الأوائل.

وقالت المجلة الأمريكية في تصنيفها السنوي، إنه من بين 2668 مليارديرا في قائمة فوربس لهذا العام، هناك عدد قليل من النساء 327 فقط، حيث تم تسجيل انخفاضا عن العام الماضي الذي عرف 328 ثرية حول العالم.

وإجمالا، تبلغ قيمة هؤلاء النساء، بما في ذلك أولئك اللائي يشاركن ثروتهن مع أزواجهن أو أطفالهن أو أشقائهن 1.56 تريليون دولار، بارتفاع قدره ثلاثة مليارات دولار عن العام الماضي.

والملاحظ أن غالبية الثريات، وعددهن 226 ورثن ثروتهن، بما في ذلك أغنى ثلاث نساء في العالم، منهن لوريال وريثة فرانسواز بيتنكور مايرز، ووريثة وول مارت أليس والتون وجوليا كوخ، اللتين ورثتا حصة في شركة كوخ للصناعات Koch Industries عندما كانت زوجة لديفيد كوتش، وقد توفيت في عام 2019.

واستطاعت المليارديرة ريناتا كيلنيروفا أن تدخل المنافسة هذه السنة، حيث ورثت وأطفالها الأربعة ما يقدر بنحو 16.6 مليار دولار بعد وفاة زوجها، بيتر كيلنر، في حادث تحطم مروحية في مارس 2021.

وبحسب التصنيف الجديد، فإن 101 امرأة ضمن قائمة المليارديرات في العالم لهذا العام هن عصاميات، أي أنهن أسسن أو شاركن في تأسيس شركات بدل أن يرثن ثرواتهن بما في ذلك بما في ذلك رائدة أعمال توريد الأسقف ديان هندريكس.

وفيما يلي قائمة أغنى 10 نساء في العالم وصافي الثروة اعتبارا من 11 مارس 2022:

1- الفرنسية فرانسواز بيتنكورت مايرز، صافي الثروة: 74.8 مليار دولار، مصدر الثروة: شركة لوريال

2– الأمريكية أليس والتون، صافي الثروة: 65.3 مليار دولار، مصدر الثروة: وول مارت

3- الأمريكية جوليا كوخ، صافي الثروة: 60 مليار دولار، مصدر الثروة: صناعات كوتش

4– الأمريكية ماكينزي سكوت، صافي الثروة: 43.6 مليار دولار، مصدر الثروة: أمازون

5– الأمريكية جاكلين مارس، صافي الثروة: 31.7 مليار دولار، مصدر الثروة: حلوى، طعام للحيوانات الأليفة

6– الأسترالية جينا رينهارت، صافي الثروة: 30.2 مليار دولار، مصدر الثروة: التعدين

7– الأمريكية ميريام أديلسون، صافي الثروة: 27.5 مليار دولار، مصدر الثروة: الكازينوهات

8– الألمانية سوزان كلاتن، صافي الثروة: 24.3 مليار دولار، مصدر الثروة: بي إم دبليو، أدوية

9– التشيلية ايريس فونتبونا، صافي الثروة: 22.8 مليار دولار، مصدر الثروة: التعدي

10- الأمريكية أبيجيل جونسون، صافي الثروة: 21.2 مليار دولار، مصدر الثروة: إدارة الأموال