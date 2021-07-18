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رياضة

فوزان ثمينان لـ “الكناري” والنصرية

علي بهلولي
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فوزان ثمينان لـ “الكناري” والنصرية

حصد فريقا شبيبة القبائل ونصر حسين داي مساء الأحد، نقاط الفوز في مقابلتَين بِرسم الجولة الـ 32 من عمر البطولة الوطنية للقسم الأوّل.

وفازت شبيبة القبائل بِنتيجة (1-2) خارج القواعد على شباب قسنطينة، وتغلّب نصر حسين داي بِحصّة (3-0) على الضيف أولمبي المدية.

وتألّق اللاعب مراد بن عياد مهاجم نصر حسين داي، بِتوقيعه هدفَين في مرمى أولمبي المدية. لِيرفع غلّته إلى 4 أهداف.

ويتصدّر بلال مسعودي مهاجم شبيبة الساورة لائحة الهدّافين بِرصيد 18 توقيعا، ويأتي في المركز الثاني كلّ من: لاعب الخط الأمامي محمد الأمين عمورة من وفاق سطيف، ومتوسط الميدان الهجومي أمير سعيود من شباب بلوزداد، بِمجموع 15 هدفا لِكليهما.

وبات فريق شبيبة القبائل في المركز الـ 7 بِرصيد 49 نقطة، ويتموقع أولمبي المدية في الرّتبة الـ 8 بِمجموع 48 نقطة، ويحوز شباب قسنطينة 47 نقطة في المركز الـ 9، ويشغل نصر حسين داي الرّتبة الـ 15 بِمجموع 36 نقطة.

وتنقص فريق شبيبة القبائل أربع مقابلات متأخّرة.

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