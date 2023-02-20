فوزي غلام: أفضل مقرّ لـ “كان” 2025 هو الجزائر

قال اللاعب الدولي الجزائري السّابق فوزي غلام إن بلادنا تستحقّ تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، نسخة 2025.

وأوضح المدافع غلام أن الجزائر نظّمت مُؤخّرا بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين بِاقتدار كبير، وسخّرت إمكانيات مُعتبرة على غرار منشآت رياضية عالمية، ومرافق أخرى تتطلّبها التظاهرات الكبرى.

وأضاف المُحترف بِنادي أونجي في أحدث ظهور له عبر شبكة قنوات “بي إن سبورت” النّاطقة بِالفرنسية، أن نجاح الجزائر في احتضان “الشان”، يجعله يتوقّع أن بلادنا ستُنظّم “كان” 2025.

وسبق لِفوزي غلام أن شارك مع المنتخب الوطني الجزائري في ثلاث نسخ لِكأس أمم إفريقيا، أعوام 2013 و2015 و2017.

وفي سؤال آخر فحواه سرّ احتفاظه بِلياقته البدنية واستمراره في ممارسة الكرة الاحترافية عالية المستوى الفني، رغم أنّه تعرّض لِثلاث إصابات خطيرة وأجرى ثلاث عمليات جراحية، أبعدته عن الميادين لِفترة طويلة ما بين 2017 و2022. قال فوزي غلام إنه مسلم ويُؤمن بِالقضاء والقدر، ووظّف بِهذا الصّدد عبارة فحواها أن اللّه يُدبّر الأمور، عكس الغرب والفرنسيين تحديدا الذين يستبدلون لفظ “الله” بـ “الصّدفة”!