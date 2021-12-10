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رياضة

فوزي غلام: صحيح لستُ نجما.. لكنّني مسلم يمقت الرّياء

علي بهلولي
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فوزي غلام: صحيح لستُ نجما.. لكنّني مسلم يمقت الرّياء

أقامت إحدى الجمعيات الإيطالية بِمدينة نابولي مساء الجمعة، حفل تكريم على شرف اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام وزميله السنيغالي كاليدو كوليبالي.

وجاء هذا التكريم بِمثابة عرفان وإشادة بِالعمل الإنساني الذي يقوم به غلام وكوليبالي، والمُتمثّل في تقديم المساعدات للأطفال المرضى والمُشرّدين والطبقة الهشّة، والعمل الخيري بِصفة عامّة.

ونقلت الصحافة الإيطالية على لسان المدافع غلام قوله بُعَيْدَ التكريم: “نحن لسنا أبطالا، ولكنّنا مسلمون، وديننا الحنيف يأمرنا بِصنع المعروف بعيدا عن الأضواء. صراحة، أشكر القائمين على هذا التكريم، ولو أنّني أجد نفسي أُكرّر بِأنه يجب تقديم المساعدات بلا رياء”.

وكان فوزي غلام وزميله في فريق نابولي الإيطالي المدافع السنيغالي كاليدو كوليبالي، قد أطلقا في تاريخ سابق جمعية خيرية، تهتمّ بِتقديم المساعدات الاجتماعية للفئات المُشار إليها أعلاه.

ويرتدي فوزي غلام (30 سنة) زيّ فريق نابولي الإيطالي منذ جانفي 2014، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

ويُعهد عن فوزي غلام أنه متواضع وخجول، ولا يُحب الظهور الإعلامي والتصريحات الاستعراضية والجدل الفارغ. وقد كان منذ أربع سنوات خلت يتصدّر قائمة أفضل مدافع أيسر في العالم، قبل أن تُحطّمه الإصابات.

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