فوزي غلام في طريقه إلى سانت ايتيان الفرنسي

يتواجد دون فريق بعد مغادرته نابولي الإيطالي

يواصل الظهير الأيسر الجزائري فوزي غلام فترته التحضيرية مع فريقه السابق سانت إيتيان، الذي فتح للاعب الباب لاستعادة لياقته البدنية، كونه دون فريق منذ نهاية عقده مع نابولي الإيطالي في شهر جوان الماضي.

ووفقاً لموقع فوت ميركاتو الفرنسي،فإن مسؤولي فريق سانت إيتيان أعجبوا كثيراً بالمستويات التي قدمها فوزي غلام في هذه الفترة التحضيرية التي بدأت من الأسبوع الماضي، مما جعلهم يفكرون في تقديم عقد له وإقناعه بالانضمام إلى الفريق. وشارك فوزي غلام في مباراتين وديتين الأسبوع الماضي مع فريق سانت إيتيان؛ الأولى ضد غرونوبل وفاز فريقه الأخضر بثلاثية وتمكن فيها اللاعب الجزائري من تسجيل أحد الأهداف، أما اللقاء الثاني، فقد خسره ضد أجاكسيو بهدف نظيف، لكن مردود غلام نال إشادة قوية من طرف الإعلام المقرب من الفريق.

ويسعى نادي سانت إيتيان المنتمي لدوري الدرجة الثانية الفرنسية إلى العودة بقوة إلى الكبار بعد نزوله الموسم الماضي عبر مباراة فاصلة، وهو بحاجة إلى لاعبين أصحاب الخبرة أمثال فوزي غلام من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لذلك.

ويعتبر فوزي غلام أحد خريجي أكاديمية نادي سانت إيتيان وتألق معه بقوة في بداية مسيرته الكروية، قبل الانتقال إلى نابولي الإيطالي منتصف موسم 2013/ 2014، ومعه كذلك أظهر مستويات كبيرة، لكن الإصابات التي تلاحقه منذ عام 2017 أثرت على مكانته كأحد أفضل اللاعبين بمنصبه عبر العالم في السنوات الماضية.