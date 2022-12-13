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رياضة
شارك في مباراة ودية ضد غرونوبل

فوزي غلام قريب من العودة لسانت إيتيان

ع. ع
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فوزي غلام قريب من العودة لسانت إيتيان

قالت تقارير إعلامية فرنسية، أن نادي سانت إيتيان يفكر بشكل كبير في التعاقد مع اللاعب الجزائري فوزي غلام مدافع نابولي السابق. وذكر الصحفي الفرنسي دينيس بالبي، المهتم بأخبار نادي سانت إيتيان، أن فوزي غلام سجل عودته منذ أيام للتدرب رفقة الفريق الفرنسي.وأضاف “فوزي غلام شارك في مباراة ودية لسانت إيتيان ضد جرونوبل، وسجل من ركلة جزاء في الفوز بنتيجة 3-1”.

وتابع “إدارة سانت إيتيان ستقوم بالتعاقد مع اللاعب الجزائري، بعد المستويات التي أظهرها خلال الفترة الماضية، رغم ابتعاده عن المنافسة لأكثر من نصف موسم، إضافة إلى حاجة الفريق إلى قائد حقيقي من أبناء الفريق”. وحمل فوزي غلام ألوان قميص سانت إيتيان خلال الفترة من 2010 وحتى صيف 2013، قبل الانتقال إلى صفوف تورينو، ليتحول بعد موسم واحد إلى نابولي، الذي لعب معه لمدة 8 مواسم.

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