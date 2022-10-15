-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
فريق من الدرجة الثانية قد ينهي معاناته

فوزي غلام مرشح للانضمام إلى باليرمو الإيطالي

ل. ط
  • 61
  • 0
فوزي غلام مرشح للانضمام إلى باليرمو الإيطالي

أبدى نادي باليرمو، الإيطالي، اهتماماه بضم المدافع الأيسر الجزائري، فوزي غولام، في الميركاتو الشتوي القادم.

كشف موقع “آرينا نابولي” الإيطالي، أن نادي باليرمو الناشط ببطولة الدرجة الثانية في إيطاليا، مهتم بانتداب المدافع الدولي الجزائري، فوزي غلام، خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة.

وأضاف ذات المصدر، أن فوزي غلام ليس ضد فكرة العودة للمنافسة حتى إن كان ذلك من بطولة القسم الثاني، في حال التوصل إلى اتفاق حول الراتب السنوي الذي سيتقاضاه اللاعب، خاصة أن أجرته في فريقه السابق نابولي كانت عالية 4.5 ملايين أورو سنويا.

ويسعى نادي باليرمو لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين في المرحلة المقبلة، قصد تجاوز خيبة البداية المتعثرة في البطولة، وهو يحتل المركز الـ 17 برصيد 7 نقاط فقط، مع العلم أنه يعتبر صاعدا جديدا نهاية الموسم الماضي، وذلك بعد الأزمة المالية التي عصفت به قبل سنوات ورمت به إلى القسم الرابع الإيطالي.

وكان فوزي غلام أحد أفضل لاعبي مركز الظهير الأيسر في الدوري الإيطالي وأوروبا في السنوات السابقة، لكن الإصابات المتتالية التي تعرض لها منذ عام 2017، أثرت عليه وتسببت في تراجع مستواه.

مقالات ذات صلة
بلوزداد يتأهّل

بلوزداد يتأهّل

مستجدّات المباراة الإفريقية للساورة

مستجدّات المباراة الإفريقية للساورة

بِالفيديو: هدف استعراضي لِبن رحمة وآخر صاروخي من حماش

بِالفيديو: هدف استعراضي لِبن رحمة وآخر صاروخي من حماش

الجمعية الانتخابية لاتحادية كرة اليد يوم 22 أكتوبر الجاري

الجمعية الانتخابية لاتحادية كرة اليد يوم 22 أكتوبر الجاري

أطراف تتحرك لإعادة “بابا” من أجل رئاسة مولودية وهران

أطراف تتحرك لإعادة “بابا” من أجل رئاسة مولودية وهران

الإفريقي التونسي يهدد شبيبة القبائل بالفيفا

الإفريقي التونسي يهدد شبيبة القبائل بالفيفا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد