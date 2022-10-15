فوزي غلام مرشح للانضمام إلى باليرمو الإيطالي

فريق من الدرجة الثانية قد ينهي معاناته

أبدى نادي باليرمو، الإيطالي، اهتماماه بضم المدافع الأيسر الجزائري، فوزي غولام، في الميركاتو الشتوي القادم.

كشف موقع “آرينا نابولي” الإيطالي، أن نادي باليرمو الناشط ببطولة الدرجة الثانية في إيطاليا، مهتم بانتداب المدافع الدولي الجزائري، فوزي غلام، خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة.

وأضاف ذات المصدر، أن فوزي غلام ليس ضد فكرة العودة للمنافسة حتى إن كان ذلك من بطولة القسم الثاني، في حال التوصل إلى اتفاق حول الراتب السنوي الذي سيتقاضاه اللاعب، خاصة أن أجرته في فريقه السابق نابولي كانت عالية 4.5 ملايين أورو سنويا.

ويسعى نادي باليرمو لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين في المرحلة المقبلة، قصد تجاوز خيبة البداية المتعثرة في البطولة، وهو يحتل المركز الـ 17 برصيد 7 نقاط فقط، مع العلم أنه يعتبر صاعدا جديدا نهاية الموسم الماضي، وذلك بعد الأزمة المالية التي عصفت به قبل سنوات ورمت به إلى القسم الرابع الإيطالي.

وكان فوزي غلام أحد أفضل لاعبي مركز الظهير الأيسر في الدوري الإيطالي وأوروبا في السنوات السابقة، لكن الإصابات المتتالية التي تعرض لها منذ عام 2017، أثرت عليه وتسببت في تراجع مستواه.