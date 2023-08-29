فوزي غلام يعود إلى المستوى العالي وقادر على العودة للخضر

ما زال في ربيعه الثاني والثلاثين

بعد أن تأكد انتقال أحمد توبة إلى الكالتشيو، في تجربة ستفيد الخضر كثيرا، بامتلاك لاعب في دوري دفاعي قوي، وانتقال مهدي ليريس إلى إنجلترا، يبدو انتقال النجم السابق للخضر فوزي غلام، إلى الدوري التركي وضمه من ثاني الترتيب حاليا هاتاي سبور، مثيرا للاهتمام، لأن الفرق التركية خاصة التي تنافس على الألقاب ومنها هاتاي سبور المتواجد حاليا في المركز الثاني، لا ترمي أموالها في البحر وإنما تدرس جيدا اي صفقة من جميع الجوانب، مما يعني أنها درست إصابته وإمكانياته الفنية والبدنية وعجلت في ضمه قبل ساعات من انتهاء فترة الميركاتو الصيفي.

وللذين ظنوا أن فوزي غلام قد انتهى، فإن فوزي أحد نجوم نابولي سابقا، ونجوم الخضر في مونديال البرازيل ما زال في ربيعه الثاني والثلاثين، وبإمكانه اللعب في أعلى مستوى لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، كما أنه قادر على العودة للخضر ولو كلاعب احتياطي بالرغم من أن جمال بلماضي لم يكن أبدا في الفترة التي قاد فيها المنتخب الوطني مستعدا لتوجيه الدعوة للاعب الذي عاد عدة مرات إلى الميادين سواء مع نابولي أو أونجي، ولكنه بقي بعيدا عن تفكير جمال بلماضي، مع الإشارة إلى أن فوزي غلام من سن رياض محرز، وفوزي يلعب حاليا لثاني الدوري التركي ورياض محرز يلعب في المملكة العربية السعودية، كما أن جمال بلماضي يتذكر يوسف عطال كلما عاد من إصابة وما أكثرها إصاباته، ولا يتذكر أبدا فوزي غلام.

الفريق الجديد التركي لفوزي غلام لا يوجد في العاصمة اسطنبول، كما أنه يمتلك ملعبا يستوعب 25 ألف متفرج، ويدربه الدولي السابق للمنتخب التركي ديميرال، ويضم الفريق في خط وسطه ودفاعه لاعبان من أصول جزائرية أحدهما في الـ 31 سنة من العمر هو ريان عبيد ولكنه من جنسية فرنسية، والثاني مهدي بوجمعة في الـ 25 سنة من عمره، إضافة إلى لاعبين أفارقة يتحدثون الفرنسية، مع العلم أن فوزي غلام لا يتقن من اللغات سوى الفرنسية والإيطالية، وبإمكانه التأقلم بسرعة مع فريقه الجديد، الذي منحه واحدة من أهم الفرص للعودة إلى الأجواء بعد كارثة إصابته في رابطة أبطال أوربا منذ ست سنوات أمام مانشستر سيتي، وهي الإصابة التي بخرت مسيرة أحد أحسن الأظهرة الدفاعية في العالم، والذي كان على مشارف الانتقال إلى أكبر أندية المعمورة مثل تشيلسي وتوتنهام وحتى ريال مدريد في مكان مارسيلو.

يحمل فوزي غلام ذكرى سيئة وحزينة من منافسة رابطة أبطال أوربا، فهي التي حرمته من لعب الكرة كل هذه المدة، مما يعني أن إقحامه في قادم المواعيد مع ناديه التركي الجديد، كأساسي، قد يكون سلاحا ذا حدين، فإما سيلعب خائفا وإما سيقدم مباريات كبيرة انتقاما من الأيام التي غادر فيها نابولي، ويساهم في بلوغ ناديه التركي الجديد المنافسة على مقعد ضمن رابطة أبطال أوربا الذي كان سببا في تضييعه أهم سنوات عمره للعب في أعلى مستوى وحتى المساهة مع الخضر في التتويج باللقب القاري في مصر 2019 الذي كان غلام أحد أكبر الغائبين فيه.

فوزي غولام ينضم رسميا إلى هتاي سبور التركي

انضم الظهير الأيسر الجزائري، فوزي غولام، إلى فريق هتاي سبور التركي، بموجب عقد يمتد لعام ونصف في صفقة انتقال حر، بحسب ما أعلنه عبر منصة ايكس النادي الناشط ببطولة “سوبر ليغ”.

أعلن فريق هاتاي سبور الذي يلعب في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، من خلال حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن تعاقده مع النجم الجزائري فوزي غلام، الذي وقّع مع الفريق عقداً لمدة موسم ونصف. وكتب هاتاي سبور في بيانه المقتضب: “تعاقد فريقنا مع المدافع الأيسر صاحب الخبرة الكبيرة فوزي غلام الذي لعب لأندية سانت إيتيان وآنجيه في فرنسا، كما لعب لسنوات طويلة مع فريق نابولي الإيطالي”.

وكان غلام من أبرز المدافعين على الجهة اليسرى في أوروبا، لكنه تعرض لإصابات كثيرة جعلت مستواه يتراجع، خصوصاً بعد أن تخلى عنه نادي نابولي الذي فاز معه بلقب كأس إيطاليا مرتين في 2014 و2020، كما حقق كأس السوبر الإيطالي في 2014.

وكان المدافع الجزائري الأسبق دون ناد منذ مغادرته صفوف فريق أنجي الفرسي خلال هذه الصائفة، وعقب اجتيازه الفحص الطبي التقليدي، شرع غولام (32 سنة) في التدريبات الفردية بالمركز التابع لنادي هتاي سبور.

وبعد مرور ثلاث جولات من بطولة “سوبر ليغ 1” التركية، يحتل نادي هتاي سبور المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة برصيد 5 نقاط إثر انتصار وتعادلين، خلف فنربخشه المتصدر (6 نقاط) مع لقاء متأخر. وقضى المدافع فوزي غولام الموسم الفارط بألوان نادي أنجي الذي عاد من بوابته.

للإشارة، أن فوزي غولام يمتلك في رصيده 37 مقابلة دولية بقميص المنتخب الوطني الجزائري بين 2013 و2018، حيث خاض آخر مباراة مع “الخضر” بتاريخ 5 سبتمبر 2017 حينما انهزمت الجزائر داخل الديار أمام زامبيا (خسارة 1-0)، في إطار تصفيات المؤهلة لمونديال روسيا-2018.

ومن جهته، سيستعين الفريق التركي بخبرة غلام الكبيرة، لمساعدته على التألق في الموسم الجديد، بعد أن جمد الفريق نشاطه في الموسم الماضي، ولم يكمل مسابقة الدوري، بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا، وكانت نتائجه ثقيلة على مدينة هاتاي.