فوزي غولام يعود إلى التدريبات

بعد غياب قارب ثلاثة أسابيع

عاد الدولي الجزائري فوزي غلام إلى تدريبات فريقه أنجيه الفرنسي، بعد أن غاب عن التحضيرات الجماعية قرابة الثلاث أسابيع بداعي الإصابة العضلية التي تعرض لها، وحرمته من المشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة.

وذكرت صحيفة “ويست فرانس” الفرنسية أن غلام أصبح جاهزاً لخوض المباريات الرسمية بعد أن تلقى الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لفريقه للانضمام إلى التدريبات بشكل طبيعي. وحجز غلام مكاناً أساسياً في دفاع أنجيه، حيث سرعان ما فرض نفسه في حسابات مدرب الفريق، وكسب المنافسة مع مواطنه إلياس الشتي، غير أن الإصابة حرمته من مواصلة الظهور.

وسيُحاول المدافع الجزائري تدارك غيابه عن المباريات الأخيرة مع فريقه في الدوري الفرنسي بداعي الإصابة، ذلك أنّه انضم إلى النادي الفرنسي من أجل المشاركة في أكبر عدد من المباريات، بعد أن واجه أزمات في الموسم الماضي مع فريق نابولي الإيطالي، وغاب عن المباريات فترة طويلة. وأصبح فريق أنجيه قريباً جداً من خسارة مكانه في الدرجة الفرنسية الأولى، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في الترتيب وانقاد إلى عدد كبير من الهزائم، وبالتالي بات عاجزاً عن الدفاع عن فرصه في البقاء، وتفادي الهبوط.