فوزي غولام يعود إلى الملاعب شهر أكتوبر المقبل

رد بطريقته الخاصة على انتقاد بعض المناصرين

تعرض اللاعب الجزائري، فوزي غولام، نجم نادي نابولي الإيطالي للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فترة غيابه الطويلة مع الملاعب وإصراره على البقاء مع نابولي رغم توالي لعنة الإصابات، ما دفعه للرد بطريقة راقية على تلك الانتقادات، في موقف أشادت به وسائل الإعلام الإيطالية.

وكان غولام عاد إلى التدرب مع نادي الجنوب الإيطالي منذ عدة أيام، وهو بصدد الرفع من جاهزيته حتى يكون لائقا للمشاركة في المباريات، بعد أن قرر المدرب الجديد، لوتشيانو سباليتي، منحه الفرصة من جديد، وهو الذي غاب عن النادي منذ شهر مارس الماضي بعد إصابة في الركبة، اللاعب الجزائري تعرض لإساءة من طرف أحد مشجعي نادي نابولي انتقده فيها بقوة بسبب غيابه الطويل عن الملاعب وعدم تقديمه أي إضافة للفريق، حيث كتب مغرّدا: “إلى متى ستظل غائبا.. أيتها المومياء اللعينة”، في إشارة إلى نهايته كلاعب بسبب كثرة إصاباته، ولم يتردد المدافع الجزائري في الرد على هذه الإساءة بتغريدة راقية، كتب فيها: “كل هذه الإساءة.. خذ الأمور ببساطة واسترخي”، مرفقة بإيموجي الضحك إلى حد البكاء.

وفي نفس السياق، أشادت عدة مواقع إعلامية بردة فعل اللاعب الجزائري ووصفتها بالراقية، مشيرة إلى أن غولام تحكم في أعصابه ورد بالطريقة التي تبرز شخصيته القوية والاجتماعية، مؤكدة بأن اللاعب الجزائري سيواصل القتال من أجل العودة في أقرب وقت ممكن إلى الملاعب، والتأكيد على أنه لم ينته به بعد.