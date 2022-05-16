فوزي غولام يودّع جماهير نابولي بعد مشاركة رمزية في مباراة جنوى

لعب آخر مباراة له على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"

بمشاركة رمزية في المباراة التي جمعت، أول أمس، نابولي أمام نادي جنوى، بملعب “دييغو أرماندو مارادونا”، ودّع المدافع الدولي الجزائري، فوزي غولام، جماهير نابولي، بعد أكثر من سبع سنوات قضاها في الفريق.

وعرفت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا تنقلت لمشاهدة فريقها في آخر مباراة يخوضها هذا الموسم فوق ميدانه، حيث سيلعب في الجولة الأخيرة على ملعب “سبيزيا”، وكذلك من أجل توديع بعض اللاعبين الذين سيغادرون الفريق لخوض تجارب جديدة، وفي مقدمتهم القائد لورينزو إنسيني، إضافة إلى الجزائري فوزي غلام.

ودخل غولام بديلا في نهاية المباراة، حيث تعمّد المدرب ذلك من أجل تكريمه من قبل الجماهير الغفيرة، بعد أن قضى سبعة مواسم مثيرة ومتباينة بالنسبة له، ما بين التألق والتتويجات ولكن أيضا مع لعنة الإصابات الكثيرة والمتكررة التي عانى منها والتي كانت سببا في تراجع مستواه.

وحظي فوزي غولام بتكريم مميز من طرف الجمهور الذي كان حاضرا في المدرجات، فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الحب والتقدير له نظير ما قدمه للنادي منذ التحاقه به سنة 2014 قادما من نادي سانت اتيان الفرنسي.

هذا، ولحد الآن ما زال فوزي غولام لم يعلن عن قراره الأخير، سواء بالاعتزال نهائيا أو مواصلة اللعب وخوض تجربة جديدة في فريق آخر، اعتبارا أنه يملك بعض العروض في إيطاليا وخارجها.

وكانت عديد المصادر الإعلامية الإيطالية، تحدثت عن رغبة ناديي أودينزي وجنوى في ضمّ المدافع الدولي الجزائري، فوزي غولام، خلال فترة التحويلات الصيفية القادمة، إضافة إلى عروض أخرى من خارج إيطاليا.