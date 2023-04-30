فوزي لِشقيقه حكيم زياش: أنتَ ناكر الإحسان و”الشمّة” خرّبت ذاكرتك

وجّه فوزي زياش انتقادات لاذعة، إلى شقيقه اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي.

جاء ذلك في أحدث ظهور لِفوزي زياش عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وأعاب فوزي على شقيقه حكيم، تجاهل المساعدات القيّمة التي قدّمها له أثناء طفولته. عِلما أن المُحترف في فريق “البلوز” (30 سنة) وفي آخر ظهور إعلامي له، اقتصر على الإشادة بِأمّه التي وفّرت له الرّعاية في طفولته في المهجر بِهولندا.

وقال فوزي زياش مُخاطبا شقيقه حكيم زياش: “أمّنا بالغت في توفير الرّعاية لك لِأنّك كنت مدلّل الأسرة، مقابل تجاهل الأبناء الآخرين (عددهم سبعة)، الذين تكفّلت بِالاعتناء بهم رفقة شقيقتي”.

وأضاف: “بذلتُ مجهودات معتبرة حتى تنعم بِمستقبل زاهر. ساعدتك في الحصول على عائلة تستضيفك (في المجتمعات الغربية، أثرياء يستضيفون أبناء الفقراء أو المهاجرين أو…لِفترة مُعيّنة)، وفي امتلاك رخصة السياقة (السيّارة)، وكنت أصطحبك معي إلى المطاعم وأماكن الترفية، وأبحث عنك عندما تغيب عن البيت، ولو بِمنح سيارتي لِآخرين من أجل إحضارك سالما”.

واختتم فوزي قائلا بِنبرة تمتزج فيها السّخرية بِالحسرة تجاه شقيقه حكيم: “يبدو أن الشمّة لم تُؤثّر سلبا على أسنانك، بل ذاكرتك أيضا”.

ومعلوم أن حكيم زياش يتعاطى التّبغ (العاطوس/ النّشوق، وغيرها من المفردات في اللّغة العربية)، أو ما يُعرف في العامّية بـ “الشمّة”، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه، حيث يجلس في المدرجات حينما كان يرتدي زيّ نادي أجاكس أمستردام الهولندي (2016-2020).