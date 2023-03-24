فوز آخر على النيجر ويتأهّل رجال بلماضي مُسبّقا وبِلا حسابات

لقطة من مباراة أوغندا (بِاللّباس الأصفر) وتنزانيا.

احتضنت مصر بعد ظهيرة الجمعة أطوار مباراة منتخبَي أوغندا وتنزانيا، بِرسم الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وكان يُفترض أن تُجرى المباراة بِأوغندا، لكن الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم لم يمنحها التأهيل، لِعدم استجابة ملاعب هذا البلد للمقاييس الدّولية.

ودرّب منتخب تنزانيا التقني الجزائري عادل عمروش، في أوّل مباراة له بعد تعاقده مُؤخّرا مع اتحاد الكرة لِهذا البلد.

وانتهت المقابلة التي أدارها حكم ساحة من جزر موريس، بِنتيجة هدف لِصفر لِمصلحة منتخب تنزانيا، سجّله المهاجم سيمون مسوفا في الدقيقة الـ 68.

وفي مباراة أُخرى عن الفوج السادس ذاته لُعبت سهرة الخميس، فازت الجزائر بـ (2-1) على النيجر.

وتشكّل جدول الترتيب كما يلي:

1- الجزائر 9ن

2- تنزانيا 4ن

3- النيجر 2ن

4- أوغندا 1ن

وفي الجولة الرابعة، يلعب رجال الناخب الوطني جمال بلماضي مع نظرائهم من النيجر، مساء الإثنين المقبل. وتتبارى تنزانيا بِميدانها مع أوغندا في اليوم الموالي.

وتُقام مواجهة النيجر والجزائر بِتونس، بِسبب عدم تأهيل “الكاف” لِملاعب مُنافس “الخضر”.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف هذا الفوج إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

واستنادا إلى هذه المُعطيات، فإن فوز الجزائر على النيجر في المباراة المقبلة، يمنح رجال بلماضي ورقة التأهّل مُسبّقا إلى “كان” كوت ديفوار، مهما كانت نتائج المقابلات الأخرى وفي كلّ الجولات المُتبقّية. ووحده الانتصار على النيجر الذي يُؤهّل “مُحاربي الصّحراء” مُسبّقا وبِلا “حسابات البقّال”.