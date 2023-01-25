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رياضة

فوز أشبال “الخضر”

علي بهلولي
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فوز أشبال “الخضر”
ح.م
لقطة من مباراة أشبال "الخضر" وأصاغر جمعية الشلف.

فاز المنتخب الوطني الجزائري أشبال بطل العرب، الأربعاء، بِثلاثية نظيفة على فريق جمعية الشلف لِصنف أقلّ من 19 سنة.

واحتضن ملعب “معمر ساحلي” بِالشلف أطوار هذه المباراة التحضيرية.

ويستعدّ أشبال الناخب الوطني رزقي رمان للبطولة الإفريقية لِصنف أقلّ من 17 سنة.

وتحتضن الجزائر “كان” الأشبال في فترة ما بين أواخر أفريل ومنتصف ماي المقبلَين.

ويُشرف التقني رمان على تربّص المنتخب الوطني أشبال بِاللاعبين المحلّيين فقط، ذلك أنه يستحيل جلب المغتربين المُرتبطين مع أنديتهم الأوروبية. ثمّ لِكون المحطّة التحضيرية بعيدة عن أجندة “الفيفا” للمقابلات الدولية.

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