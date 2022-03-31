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بيان “الفاف” حول مباراة الكاميرون والحكم الغامبي
رياضة

فوز أواسط “الخضر”

علي بهلولي
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فوز أواسط “الخضر”

فاز المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم أواسط، بِثنائية نظيفة على مضيفه الموريتاني.

ولُعبت هذه المباراة الودّية بِالعاصمة المورتيانية نواكشوط.

وسجّل ثنائية أواسط “الخضر” كلّ من: متوسّطَي الميدان ياسين تيتراوي (نادي البارادو) وعصام بوعوان (نادي فالونسيان الفرنسي).

وطرد الحكم الموريتاني با حسينو المهاجم الجزائري أسامة عمّار (نادي ليون الفرنسي).

وكان المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 20 سنة قد أقام معسكرا إعداديا بِموريتانيا، في الأسبوع الأخير من شهر مارس الحالي.

ويستعدّ لاعبو الناخب الوطني الجزائري محمد لاسات لِخوض تصفيات بطولة إفريقيا أواسط، فيما تحتضن مصر النهائيات عام 2023.

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