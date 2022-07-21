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رياضة

فوز أواسط “الخضر”

علي بهلولي
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فوز أواسط “الخضر”
ح.م
الجزائري بن حمد ياسين يحتفل رفقة زملائه بِهدفه الثاني في مرمى لبنان.

باشر المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم أواسط عصر الخميس، مشواره في بطولة العرب لِأقلّ من 20 سنة، بِانتصار.

وفاز أواسط “الخضر” بِنتيجة (2-1) على نظرائهم من لبنان، في مباراة لُعبت بِمدينة أبها السعودية.

وأدار المباراة حكم ساحة من الإمارات، ومساعدَين له من الإمارات أيضا وجيبوتي.

وسجّل ثنائية الجزائر كلّ من: ماسيل أجاعودي متوسط ميدان نادي لاتسيو الإيطالي (أقلّ من 19 سنة)، في الدقيقة الـ 23. وياسين بن حمد مدافع فريق أنتويرب البلجيكي، في الدقيقة الـ 39.

وتُظهر الصورة الثانية المُدرجة أدناه ماسيل أجاعودي، في صف الوقفين، الثاني من اليمين (رقم “8”). ويبرز ياسين بن حمد في وسط الصف الأمامي (رقم “3”).

واهتزّت شباك حامي العرين أسامة ملالة حارس مرمى المنتخب الوطني أواسط، بِهدف لبناني في الدقيقة الـ 83.

ويلعب تلاميذ الناخب الوطني محمد لاسات المباراة الثانية والأخيرة في دور المجموعات، أمام نظرائهم من ليبيا الأربعاء المقبل.

وتُجرى البطولة العربية أواسط بِصيغة: ستّة أفواج بِثلاثة منتخبات مناصفة.

ويتأهّل رائد كلّ فوج للدور ربع النهائي، فضلا عن منتخبَين يحوزان أحسن رتبة ثانية من أصل ستّة فرق.

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