فوز أوروبي لـ “درفلو”

درفلو يحتفل مع زملائه بِالفوز (صورة نادي فيتاس أرنهايم)

فاز فريق فيتاس أرنهايم الهولندي مساء الخميس، بِثنائية نظيفة خارج القواعد على نادي مورا السلوفيني.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات، للمنافسة المُستحدثة مُؤخّرا دوري المؤتمر الأوروبي (توجد أيضا مسابقتا رابطة الأبطال والدوري الأوروبي).

ودخل المهاجم الجزائري أسامة درفلو إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 66، وحينها كان فريقه فيتاس أرنهايم الهولندي مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وعن الفوج السّابع ذاته، تعادل فريق توتنهام الإنجليزي بِنتيجة (2-2) مع مضيفه نادي ران الفرنسي.

وفي الجولة الثانية المُبرمجة بِتاريخ الـ 30 من سبتمبر الحالي، يلعب أسامة درفلو وفريقه فيتاس أرنهايم الهولندي مع الزّائر نادي ران الفرنسي. ويُواجه فريق توتنهام الإنجليزي الضيف مورا السلوفيني.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ثمن نهائي منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.