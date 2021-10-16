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رياضة

فوز إفريقي ثمين للساورة

علي بهلولي
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فوز إفريقي ثمين للساورة

فاز فريق شبيبة الساورة بِنتيجة هدفَين لِهدف مساء السبت، على المضيف نادي كونكورد الموريتاني.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة بِموريتانيا، لِحساب ذهاب الدور الثاني من عمر منافسة كأس “الكاف”. تحت إدارة تحكيم من سيراليون.

وسجّل مُمثل الكرة الجزائرية هدفَيه في الدقيقتَين الـ 86 والـ 90، عن طريق متوسط الميدان عبد الرزاق خليفي والمهاجم أيمن الحمري، على التوالي.

واهتزّت شباك حارس المرمى زكريا سعيدي حامي عرين شبيبة الساورة، بِهدف موريتاني في الدقيقة الـ 8.

وخاضت شبيبة الساورة مواجهة نادي كونكورد الموريتاني، تحت قيادة المدرب الجديد قيس اليعقوبي. في أوّل امتحان رسمي للتقني التونسي.

ويحتضن ملعب “عمر حمادي” بِبلوغين أطوار مباراة العودة، بعد أسبوع من الآن.

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