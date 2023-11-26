فوز إفريقي ثمين لِاتحاد العاصمة

استهلّ فريق اتحاد العاصمة دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف” سهرة الأحد، بِطريقة مُوفّقة.

وفاز اتحاد العاصمة بِهدفَين لِصفر على نادي هلال بنغازي اللّيبي، لِحساب الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، للمسابقة الإفريقية الثانية للأندية.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” فعّاليات هذه المباراة، تحت إدارة حكم السّاحة إبراهيم الخليل طراوري من كوت ديفوار.

وسجّل هدفَي فريق “سوسطارة” كلّ من: متوسّط الميدان إسلام مغيلي في الدقيقة الـ 54، والمهاجم البوتسواني البديل توميسانغ أوريبونيي، في الوقت بدل الضّائع (90+4).

وطرد الحكمُ لاعبَ أهلي بنغازي والمهاجم البديل أحمد سعد، في الوقت بدل الضّائع (90+8).

وفي مباراة أخرى عن الفوج ذاته، تغلّب نادي فيوتشر المصري بِهدف لِصفر على الزّائر فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- ا.العاصمة 3ن

2- نادي فيوتشر 3ن

3- سوبر سبورت 0ن

4- هلال بنغازي 0ن

وفي الجولة الثانية بِتاريخ الـ 3 من ديسمبر المقبل، يلعب اتحاد العاصمة خارج القواعد مع سوبر سبورت الجنوب إفريقي، ويستضيف هلال بنغازي الليبي نادي فيوتشر المصري.

وبعد 6 جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِربع نهائي كأس “الكاف”.