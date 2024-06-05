فوز الجزائري سحيري بالمرحلة الرابعة من دورة الكاميرون

فاز الدراج الجزائري أيوب سحيري بسباق المرحلة الرابعة لدورة الكاميرون، التي جرت الثلاثاء، وتقمص في نفس المنافسة القميص المنقط الخاص بأحسن متسلق.

وجرت المرحلة الرابعة على مسافة 79.8 كلم، ما بين بان غانت وبافوسام.

وعادت المرتبة الثانية لسباق المرحلة الرابعة، للإيفواري سيسي إيسياكا، متبوعا بالجزائري حمزة مقنونش في المركز الثالث.

وفي الترتيب العام يبقى الكاميروني كلوفيز كامزونغ يتصدر السباق (قميص اصفر) امام ثلاثة جزائريين وهم تواليا أيوب سحيري، عبد الله بن يوسف، واسامة ميموني.

وتشارك الجزائر بستة دراجين في هذه المنافسة الدولية التي تجري في تسع مراحل، من 31 ماي الى 9 جوان.