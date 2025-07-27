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رياضة

فوز “السنافر” في أوّل مباراة تحضيرية

الشروق الرياضي
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فوز “السنافر” في أوّل مباراة تحضيرية
ح.م

فاز شباب قسنطينة مساء الأحد، في أول مباراة تحضيرية له استعدادا للموسم الجديد.

وتغلّب فريق “السنافر” بِنتيجة (2-1) على نادي الخور القطري، في مباراة ودّية لُعبت بِالمركب الرياضي لِحمام بورقيبة بِتونس.

وسجّل ثنائية شباب قسنطينة كل من: صانع الألعاب فتح الله الطاهر في الدقيقة الثانية، والمهاجم النيجيري توسين أومويلي في الدقيقة الـ 77.

وضمّت صفوف فرق الخور القطري اللاعب الدولي الجزائري السابق ومتوسط الميدان الهجومي سفيان هني، الذي شارك أساسيا ضد شباب قسنطينة (الصورة المُدرجة أدناه/ رقم “94”).

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