فوز “الكناري” على اتحاد العاصمة

فاز فريق شبيبة القبائل بِهدف لِصفر على ضيفه نادي اتحاد العاصمة، مساء الجمعة.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة المتأخّرة عن الجولة الـ 18 من عمر البطولة الوطنية، بِملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو. تحت إدارة حكم الساحة عبد المؤمن جواد ثوابتي.

وسجّل هدف “الكناري” متوسّط الميدان سليم بوخنشوش في الدقيقة الـ 33، رافعا غلّته إلى 3 أهداف في بطولة الموسم الحالي.

واستعادت شبيبة القبائل نغمة الانتصارات، بعد ثلاث مقابلات في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية بِلا فوز. وبِالمُقابل، مُنِيَ فريق “سوسطارة” بِثاني خسارة له تواليا، في البطولة الوطنية وكأس “الكاف”.

وتجمّد اتحاد العاصمة بعد هذه الهزيمة في المركز الـ 6 بِرصيد 32 نقطة، وتشغل شبيبة القبائل الرّتبة الـ 15 وقبل الأخيرة بِمجموع 20 نقطة.

ولعب كلّ فريق 20 مباراة، من أصل 22 مواجهة في بطولة حظيرة النّخبة.