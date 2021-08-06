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رياضة

فوز “الكناري” على تلمسان

علي بهلولي
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فوز “الكناري” على تلمسان

فاز فريق شبيبة القبائل سهرة الجمعة، بِنتيجة (3-2) على الزّائر نادي وداد تلمسان. في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 27 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

واحتضن ملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الدولي عبد الرزاق عراب.

وسجّل ثلاثية فريق “الكناري” كلّ من: المدافع بلال تيزي بوعلي في الدقيقة الـ 25 (ثاني هدف له في البطولة)، والمهاجم محمد الطبال في الدقيقة الـ 51 (هدفه السابع هذا الموسم)، ولاعب الخط الأمامي فؤاد غانم بعد دقيقة من ذلك (الهدف الأوّل له). في حين أمضى توقيعَي وداد تلمسان كلّ من: المهاجم محمد الأمين سماحي في الدقيقة الـ 84 (خامس هدف له)، ومتوسط الميدان عبد الحليم نزواني في الوقت بدل الضائع 90+2 (الهدف الثاني له).

وارتقت شبيبة القبائل بعد هذا الانتصار، إلى المركز الـ 5 بِرصيد 55 نقطة. بينما تجمّد رصيد وداد تلمسان عند النقطة الـ 39 في الرّتبة الـ 15.

وبقيت مباراة متأخّرة لِفريق شبيبة القبائل، تُجرى أمام المضيف نادي شبيبة سكيكدة مساء الـ 28 من أوت الحالي.

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