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رياضة

فوز الكناري والنّسر الأسود

علي بهلولي
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فوز الكناري والنّسر الأسود
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أُقيمت مساء الأحد مقابلتان أُخريَان، من عمر الجولة الـ 20 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفازت شبيبة القبائل داخل القواعد على نصر حسين داي، بِثلاثة أهداف لِهدفَين. وتغلّب وفاق سطيف بعيدا عن الدّيار على جمعية الشلف، بِهدف لِصفر.

وتألّق اللاعب مراد بن عياد مهاجم النّصرية، بِتسجيله ثنائية في مرمى “الكناري”. لِيرفع غلّته إلى 3 أهداف في بطولة الموسم الحالي.

وارتقت شبيبة القبائل إلى المركز الـ 3 بِرصيد 35 نقطة، ويحوز “النّسر الأسود” 34 نقطة في الرّتبة الـ 5، وتتموقع جمعية الشلف في المركز الـ 11 بِمجموع 24 نقطة، ويشغل نصر حسين داي الرّتبة الـ 15 بِرصيد 17 نقطة.

ولم تنهزم شبيبة القبائل في رابع لقاء لها على التوالي، بينما تذوّق وفاق سطيف حلاوة الفوز بعد ثلاث مقابلات في كلّ المنافسات الرّسمية بِلا انتصار، وسقطت جمعية الشلف في فخّ الهزيمة بعد أربعة انتصارات وتعادل، كما تورّط نصر حسين في الخسارة رقم “11” له هذا الموسم.

وإذا كانت فرق شبيبة القبائل وجمعية الشلف ونصر حسين داي قد لعبت كلّ مقابلات البطولة الوطنية، فإن وفاق سطيف مازالت تنقصه مباراة متأخّرة.

وبقيت مقابلتان من عمر الجولة الـ 20، تُجرى فعّالياتهما بعد ظهيرة هذا الإثنين، بين شباب بلوزداد والجار نادي البارادو، وبين نجم مقرة والزائر شباب قسنطينة.

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