فوز المنتخب الأولمبي

فاز المنتخب الأولمبي الجزائري لِكرة القدم مساء الأحد، بِنتيجة (3-1) على شقيقه الفلسطيني.

واحتضن ملعب “5 جويية 1962” أطوار هذه المباراة الودّية.

وسجّل ثلاثية أولمبيو “الخضر” كل” من: ماسينيسا نايت سالم في الدقيقة الـ 14، والهادي بن طبال في الدقيقة الـ 34، وعادل بولبينة في الدقيقة الـ 87.

ويُشرف على تدريب المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 23 سنة التقني نور الدين ولد علي، الذي سبق له تأطير العارضة الفنية لِمنتخب فلسطين لِصنف الأكابر.

وعرفت المباراة حضور رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، وأيضا سعادة سفير فلسطين بِالجزائر. فضلا عن مسؤولين آخرين.

ويتبارى المنتخبان مرّة أخرى ودّيا، بِملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، مساء الأربعاء المقبل.

وبعد ذلك في فترة ما بين الـ 29 من ماي الحالي والـ 12 من جوان المقبل، يخوض المنتخب الوطني الأولمبي دورة دولية ودّية بِفرنسا.