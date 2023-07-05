-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

فوز المنتخب الأولمبي في الألعاب العربية

علي بهلولي
  • 297
  • 0
فوز المنتخب الأولمبي في الألعاب العربية
ح.م

فاز المنتخب الأولمبي الجزائري لِكرة القدم سهرة الأربعاء بِنتيجة هدفَين لِهدف، على منافسه السوداني.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، لِمسابقة كرة القدم في الألعاب العربية. تحت إدارة حكم ساحة من سوريا.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل لُعب بِالميدان ذاته مساء الأربعاء، تغلّب منتخب سلطنة عمان بِهدف دون ردّ على نظيره اللبناني.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- الجزائر

2- عمان

3- السودان

4- لبنان

وفي الجولة الثالثة والأخيرة سهرة السبت المقبل، يُواجه تلاميذ الناخب الوطني رشيد آيت محمد نظراءهم من لبنان، بِملعب عنابة. وتتبارى السودان مع منتخب سلطنة عمان، بِميدان “محمد حملاوي” بِقسنطينة.

وبعد إسدال ستار دور المجموعات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور نصف النّهائي.

مقالات ذات صلة
الجزائرية باداش تتوج بلقب دورة قرطاج الدولية للتنس

الجزائرية باداش تتوج بلقب دورة قرطاج الدولية للتنس

رسميا.. الوزير الأوّل بن عبد الرحمان يقصّ شريط افتتاح الألعاب العربية

رسميا.. الوزير الأوّل بن عبد الرحمان يقصّ شريط افتتاح الألعاب العربية

أحمد قندوسي قدم أداء طيبا دفاعا وهجوما

أحمد قندوسي قدم أداء طيبا دفاعا وهجوما

باقة من صور الحفل المُبهِر لِرفع ستار الألعاب العربية

باقة من صور الحفل المُبهِر لِرفع ستار الألعاب العربية

“نطمح للتتويج باللقب على أرضنا”

“نطمح للتتويج باللقب على أرضنا”

الجزائر 2023: الألعاب الرياضية العربية

الجزائر 2023: الألعاب الرياضية العربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد