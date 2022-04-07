فوز المنتخب المحلّي

فاز المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم سهرة الخميس، بِنتيجة هدف لِصفر على نظيره الطوغولي.

واحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هذه المباراة التحضيرية، وبِمدرجات شاغرة. تحت إدارة طاقم من الجزائر يقوده حكم الساحة الدولي لطفي بكواسة.

وسجّل الهدف الوحيد في هذه المباراة متوسط الميدان خالد دهامني، بعد دقيقة فقط من انطلاقها (41 ثانية تحديدا). وهو لاعب يرتدي زيّ فريق جمعية الشلف.

ويتبارى المنتخبان مرّة أخرى ودّيا، الأحد المقبل في التوقيت ذاته (العاشرة ليلا) والميدان نفسه.

وهكذا عاد لاعبو الناخب الوطني مجيد بوقرة إلى المنافسات، بعد غياب امتدّ إلى ديسمبر الماضي، تاريخ تتويجهم بِكأس العرب في قطر.

وإذا كانت الجزائر ستحتضن بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين في جانفي 2023، فإن المنتخب الطوغولي يستعدّ لِخوض تصفيات هذه المنافسة في جوان المقبل.