فوز المنتخب المحلّي

فاز المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم سهرة الإثنين، بِهدف لِصفر على نظيره من النيجر.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة الودّية، تحت إشراف حكم الساحة الجزائري إلياس بكواسة.

وسجّل الهدف الوحيد في هذه المباراة، المهاجم الجزائري عبد الرحمان مزيان في الدقيقة الـ 49.

وفي لقاء آخر لِحساب هذه الدورة الدولية الرباعية، فازت الكونغو الديموقراطية بِنتيجة (2-1) على السنيغال.

واحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة فعّاليات هذه المباراة مساء الإثنين، تحت إدارة حكم الساحة الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف.

وفي الجولة الثانية وقبل الأخيرة مساء الخميس المقبل، يلعب رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة مع الكونغو الديموقراطية، وتتبارى النيجر مع السنيغال.

ويستعدّ المنتخب المحلّي الجزائري لِبطولة إفريقيا لِهذه الفئة، المُقرّر تنظيمها بِبلادنا ما بين جانفي وفيفري 2023. بينما تتأهّب فرق النيجر والسنيغال والكونغو الديموقراطية لِخوض التصفيات، انطلاقا من جويلية المقبل.