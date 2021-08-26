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رياضة

فوز المنتخب الوطني المحلي

علي بهلولي
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فوز المنتخب الوطني المحلي

فاز المنتخب الوطني المحلي لِكرة القدم مساء الخميس، بِنتيجة (2-1) على فريق سوريا للأكابر.

ولُعبت هذه المباراة التحضيرية بِالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجّل هدفَي المنتخب الوطني المحلي كلّ من: أحمد قندوسي متوسط ميدان وفاق سطيف في الدقيقة الـ 3، وزميله في النادي ذاته المهاجم عبد الرحيم دغموم في الدقيقة الـ 37. بينما أمضى توقيع الفريق السوري محمود المواس في الدقيقة الـ 85.

وشهدت المباراة إهدار اللاعب الجزائري بلال مسعودي مهاجم شبيبة الساورة وهدّاف البطولة الوطنية، لِركلة جزاء.

ويخوض تلاميذ الناخب الوطني مجيد بوقرة مباراة تحضيرية أخرى بِالدوحة مُجدّدا، ضد فريق البورندي للأكابر، مساء الأحد المقبل.

ويستعدّ محلّيو “الخضر” لِمنافسة كأس العرب، المُبرمجة بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين.

وفي الطرف المقابل، يخوض منتخب سوريا للأكابر مقابلتَين أمام إيران والإمارات، في الـ 2 والـ 7 من سبتمبر المقبل، على التوالي. لِحساب الجولتَين الأولى والثانية من الدور الثالث لِتصفيات كأس العالم 2022، عن منطقة آسيا. ضمن فوج يضمّ أيضا العراق ولبنان وكوريا الجنوبية.

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