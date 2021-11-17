فوز المنتخب الوطني يفرح الجزائريين ويخرجهم إلى الشارع

رغم برودة الطقس والخوف من الاضطرابات الجوية

غمرت فرحة المرور إلى مباراة السد، للمؤهلة لمونديال قطر 2022، مساء الثلاثاء، نفوس الجزائريين، وأخرجتهم للاحتفال في الشوارع والطرقات، رغم برودة الطقس والأمطار الغزيرة المتهاطلة، حيث أنستهم لساعات قليلة مآسي الكوارث التي أحدثتها التقلبات الجوّية على مرّ الأيام الماضية.

ونصّبت الجماهير الجزائرية المناصرة للفريق الوطني لكرة القدم الناخب الوطني جمال بلماضي وزيرا للسعادة لما قدمه من نتائج مشرفة رفعت رأس الجزائري عاليا، وجعلته يفتخر بجزائريته وبقدرته على تحقيق المستحيل..

وعبّر جزائريون عن عميق تأثرهم بالتصريحات التي خص بها بلماضي المناصرين، التي عبرت عن تواضعه وتقديره لجهود وصبر المناصرين ساعات طويلة تحت زخّات المطر من أجل متابعة فريقهم الوطني وتشجيعه.

مواكب السيارات تعمّ الطرقات والشوارع

ثوان قليلة جدا بعد إعلان التعادل وفوز الجزائر على بوركينافاسو، بملعب تشاكر، خرج العديد من المناصرين من بيوتهم وملؤوا الشوارع والطرقات، بأهازيج وصافرات سياراتهم، رافعين الراية الوطنية عاليا التي رافقتها الزغاريد والأغاني الرياضية المنبعثة عاليا من المركبات.

وأكّد بعض من تحدثنا إليهم أنهم كانوا على يقين من فوز الجزائر، غير أن عنصر المفاجأة ظل قابعا على صدورهم إلى غاية الإعلان الرسمي عن انتهاء المقابلة، وأجمع المحتفلون على أن حلاوة الفوز كانت في صعوبة المقابلة.

وشاركت العديد من النساء والفتيات في الاحتفالات التي لم تدم طويلا بسبب سوء الأحوال الجوية والمياه التي غمرت الطرقات.

وصنع المناصرون عند خروجهم من ملعب تشاكر أجواء ليلية مميزة، أحيت عاصمة الورود من جديد وبعثت فيها الحياة بعد طول غياب، جرّاء تبعات الأزمة الصحية.

المطلوب.. بلماضي في جميع المجالات

أبدى الكثير من الجزائريين إعجابهم بشخصية المدرب بلماضي الذي استطاع غرس روح “القتال” على أرضية الملعب بين أشباله من أجل تحقيق الانتصار، وتمنى الكثير لو أنّ للجزائر مسؤولين في مختلف القطاعات بنفس شخصية وعزيمة بلماضي، وهو ما كان سيمكن من “ترويض” سلوكات كثير من المواطنين، ويمضي بالبلاد نحو الأمام وتسريع عجلة التنمية.

مواقع التواصل الاجتماعي تنفجر بعد الفوز الجزائري

انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات والتعليقات عقب التأهل، خاصة في ظل الأجواء الرائعة التي صنعها المناصرون في مدرجات الملعب بعد غياب طويل جدا جراء وباء كورونا.

وتداول العديد من الفايسبوكيين صور المنتخب وهدف محرز وفيغولي على نطاق واسع مرفقين إياها بتعليق “أبناء نوفمبر لا ينهزمون في نوفمبر”، فيما غير الكثيرون صور بروفيلاتهم بصورة المنتخب الوطني وصورة الناخب بلماضي.

وعبّر روّاد الفضاء الأزرق عن مؤازرتهم للفريق الوطني رغم الأداء غير المعهود للفريق، حيث كتب مغردون على “تويتر” أقوى فريق وأروع مدرب يستحق هذا الجمهور الأروع والأقوى والأجمل.

التهاني والتبريكات الرّسمية تتوالى على المنتخب الوطني..

توالت تبريكات وتهاني العديد من الوزراء والمسؤولين ومختلف الهيئات الرسمية للمنتخب الوطني على إثر الفوز المحقّق أمام نظيره البوركينابي.

وهنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المنتخب الوطني، حيث ورد في تغريدة له على موقع “تويتر” “إلى المونديال أيّها الأبطال، لم يبق الكثير”.

بدوره كتب الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على حسابه في تويتر: “هنيئا لمحاربي الصحراء هذا التأهل المستحق لخوض المواجهات الفاصلة لبلوغ المونديال..أنتم أبناء الجزائر أبطال إفريقيا.. وأنتم لها قادرون.. مبروك وفقكم الله”.

وكتب وزير التجارة كمال رزيق على حسابه في “تويتر” مهنئا المنتخب الجزائري “من نصر إلى نصر بإذن الله هنيئا للفريق الوطني.. بالتوفيق في الطريق إلى مونديال قطر”.