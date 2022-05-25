فوز “النّسر الأسود”

فاز وفاق سطيف مساء الأربعاء بِهدف لِصفر على مضيفه وداد تلمسان، في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 24 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

واحتضن ملعب “العقيد لطفي” بِتلمسان أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة رضوان علو.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين في هذه المباراة، مهاجم الوفاق رياض بن عياد في الدقيقة الـ 38. رافعا غلّته إلى 5 أهداف في بطولة الموسم الحالي.

وأحرز “النّسر الأسود” أوّل فوز له، بعد ثلاث مقابلات في كلّ المنافسات الرّسمية بِلا انتصار. في حين مُني وداد تلمسان بِسادس خسارة له على التوالي.

وبات وفاق سطيف بعد هذا الانتصار، يجمع 46 نقطة في المركز الـ 7. بينما تجمّد وداد تلمسان في الرّتية الـ 18 والأخيرة بِرصيد 13 نقطة. وقد نزل في تاريخ سابق إلى القسم الثاني.

وإذا كان وداد تلمسان قد لعب كلّ لقاءات البطولة الوطنية وعددها 31 مواجهة، فإن وفاق سطيف تنقصه ثلاث مقابلات متأخّرة.