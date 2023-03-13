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رياضة

فوز ثقيل لِاتحاد العاصمة

علي بهلولي
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فوز ثقيل لِاتحاد العاصمة
ح.م
الاتحاد يقترب من ثلاثي صدارة الترتيب.

فاز اتحاد العاصمة مساء الإثنين على ضيفه هلال شلغوم العيد بِثلاثة أهداف دون ردّ.

واحتضن ملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء أطوار هذه المباراة المتأخّرة عن الجولة الـ 19 من عمر البطولة الوطنية، تحت إدارة حكم الساحة أحمد بن حمو.

وسجّل ثلاثية فريق “سوسطارة” كلّ من: عبد السلام بوشوارب في الدقيقة الـ 46، وأيمن محيوس في الدقيقتَين الـ 50 والـ 67.

وإذا كان بوشوارب قد افتتح العدّاد، فإن محيوس رفع غلّته إلى 6 أهداف في بطولة الموسم الحالي.

واستعاد الاتحاد نغمة الانتصارات بعد مقابلتَين مُتتاليتَين في البطولة وكأس”الكاف” بِلا فوز. بينما مُني هلال بالخسارة رقم “17”، ويتّجه نحو هاوية القسم الثاني.

وارتقى اتحاد العاصمة إلى المركز الـ 4 بِرصيد 29 نقطة، وتجمّد هلال شلغوم العيد في الرّتبة الـ 16 والأخيرة بِنُقطتَين.

ولعب هلال شلغوم العيد كلّ لقاءات البطولة وعددها 19 مواجهة، فيما خاض اتحاد العاصمة 17 مباراة.

وبقيت أربع مقابلات أخرى تنتمي إلى هذه الجولة، ما زالت رابطة الكرة المحترفة لم تضبط تواريخها بعد.

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