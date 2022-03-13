فوز ثقيل و10 أهداف في مباراة واحدة!

سجّلت مولودية الجزائر عصر الأحد، أثقل فوز في بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، نسخة 2021-2022. ضمن مباراة اهتزّت فيها عشر مرّات!

وتغلّب فريق مولودية الجزائر على ضيفه سريع غليزان بِنتيجة (8-2)، لِحساب الجولة الـ 21 من عمر البطولة الوطنية. فاستعادت مركز الوصافة.

ووجب التذكير بِأن سريع غليزان يمرّ بِأزمة مالية خانقة، وكثيرا ما قاطع اللاعبون التدريبات. وهو ما يتوجّب التدخّل الفوري للجهات المعنية، من أجل “معالجة” هذه الوضعية البئيسة.

وكانت نتيجة أثقل فوز تُشير إلى (6-0) لِمصلحة شبيبة الساورة أمام الضيف سريع غليزان، بِرسم الجولة الأولى. أمّا المباراة المتخمة بِالأهداف، فكانت من نصيب نادي البارادو بِانتصار نتيجته (6-2) على الزائر هلال شلغوم العيد، في الجولة الـ 16.

وأكرم شباب قسنطينة وفادة الزائر وداد تلمسان، ودكّ شباكه بِخماسية نظيفة. بينما انتصر نادي البارادو بِنتيجة (3-1) داخل القواعد على نجم مقرة.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.بلوزداد 42ن (ناقص مقابلتَين)

2- م.الجزائر 39ن (ناقص مقابلة)

3- ش.الساورة 36ن (ناقص مقابلتَين)

4- ش.القبائل 36ن

5- ن.البارادو 36ن

6- ا.العاصمة 35ن

7- و.سطيف 34ن (ناقص مقابلتَين)

8- ش.قسنطينة 33ن

9- ا.بسكرة 33ن (ناقص مقابلة)

10- ج.الشلف 27ن

11- أ.الأربعاء 26ن

12- ن.مقرة 23ن

13- م.وهران 22ن (ناقص مقابلة)

14- ه.شلغوم العيد 17ن (ناقص مقابلتَين)

15- أ.المدية 17ن (ناقص مقابلة)

16- ن.حسين داي 17ن

17- س.غليزان 15ن

18- و.تلمسان 10ن