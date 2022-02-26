فوز ثمين لِبلوزداد في بوتسوانا

حصد فريق شباب بلوزداد مساء السبت، فوزا ثمينا بِهدفَين لِهدف على مضيفه نادي جوانينغ غالاكسي من بوتسوانا.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة فرانسيس تاون البوتسوانية، لِحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة تحكيم من الكاميرون.

وسجّل هدفَي شباب بلوزداد المهاجم خير الدين مرزوقي، في الدقيقة الـ 77 والوقت بدل الضّائع (90+3.). بينما اهتزّت شباك حارس المرمى أحمد عبد القادر حامي عرين مُمثّل الكرة الجزائرية، بِهدف لِمصلحة نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني في الدقيقة الـ 84.

وكان مرزوقي قد دخل إلى أرضية الملعب بديلا لِزميله المهاجم كريم عريبي، في الدقيقة الـ 62.

وعن الفوج الثالث ذاته، انتهت المباراة الجوارية بين الترجي والنجم الساحلي التونسيَين، بِنتيجة التعادل السلبي.

وشارك ثلاثة لاعبين جزائريين أساسيين في هذه المباراة: المدافع محمد الأمين توغاي مع الترجي، ولاعب الخط الأمامي حسين بن عيادة رفقة المهاجم زين الدين بوتمان في صفوف النجم الساحلي، مع استبدال اللاعب الأخير في الدقيقة الـ 63. في حين تابع لاعبان جزائريان آخران اللقاء من دكّة البدلاء: المدافع إلياس شتي من الترجي، وزميله بِالخطّ ذاته يوسف العوافي من النجم الساحلي.

وطرد حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما اللاعب التونسي عبد الرزاق بوعزرة مدافع النجم الساحلي، في الدقيقة الـ 88، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- الترجي الرياضي 5ن

2- شباب بلوزداد 5ن

3- النجم الساحلي 3ن

4- جوانينغ غالاكسي 1ن

وفي الجولة الرّابعة بِتاريخَي الـ 11 أو الـ 12 من مارس المقبل، يلعب رجال المدرب ماركوس باكيتا بِالجزائر مع نظرائهم من الزائر نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني. ويُواجه النجم الساحلي ضيفه الترجي التونسيَين.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى الدور ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.