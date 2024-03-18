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فوز ساحق لبوتين في الرئاسيات وزعماء دول يهنئونه

الشروق أونلاين
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فوز ساحق لبوتين في الرئاسيات وزعماء دول يهنئونه

وجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

وجاءت البرقيات حسب ورودها من:

رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم بوليفيا لويس آرسي
رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ
رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف
رئيسة إقليم غاغاوزيا المولدوفي يفغينيا غوتسول
رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو
رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا

وأغلقت مساء اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

بعد معالجة 99.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.3%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.83% وليونيد سلوتسكي 3.21% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

المصدر: روسيا اليوم

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