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رياضة
بطولة إفريقيا لِكرة اليد

فوز ساحق للجزائر على المغرب

علي بهلولي
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فوز ساحق للجزائر على المغرب
ح.م
"الخضر" لِكرة اليد بِكبرياء.

فاز المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد بِنتيجة ساحقة (30-23) على مُنافسه المغربي، مساء الأحد.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، للبطولة الإفريقية لِكرة اليد، نسخة مصر 2024.

وبات رجال المدرب الوطني الجزائري فاروق دهيلي وقد حصدوا ثلاثة انتصارات، بعد خوضهم ثلاث لقاءات. وهو ما أهّل “الخضر” لِتصدّر الفوج عند إسدال ستار الدور الأوّل، وبلوع محطّة ربع النّهائي.

ونال اللاعب الدولي الجزائري أيوب عبدي جائزة “رجل المباراة”، ولكنه بِكلّ تواضع أهداها لِزميله الحارس خليفة غضبان.

وفي مباراة أخرى عن الفوج الثالث، فازت ليبيا بِنتيجة (25-24) على منتخب الغابون.

وتشكّل جدول ترتيب الفوج بِصفة نهائية كالتّالي:

1- الجزائر

2- المغرب

3- ليبيا

4- الغابون

وفي الدور ربع النّهائي عصر الثلاثاء المقبل، يتبارى زملاء النّجم واللاعب الجزائري المُخضرم مسعود بركوس، مع نظرائهم من منتخب الكونغو الديموقراطية وصيف الفوج الأوّل.

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