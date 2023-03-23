فوز صعب لـ “الخضر” لكن مُستحقّ

استهلّ المنتخب الوطني الجزائري سهرة الخميس مشواره في الملعب الجديد والعالمي “نيلسون مانديلا” بِبراقي، بِفوز شاقّ لكنّه مُستحقّ.

وانتصر “الخضر” بِهدفَين لِهدف على النيجر، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. وأدارها حكم الساحة السوداني محمود علي إسماعيل محمود.

وسيطر لاعبو المنتخب الوطني الجزائري بِالطول والعرض على أطوار الشوط الأوّل، لكن بِلا طائل. فيما استغلّ المُنافس النيجري أوّل فرصة تهديف حقيقية له، وباغت الحارس أنطوني ماندريا بِهدف التقدّم في الدقيقة الـ 38، حمل بصمة المهاجم دانييل سوساه.

وفي الشوط الثاني، أدخل الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي المهاجمَين بغداد بونجاح ومحمد الأمين عمورة، تعويضا لِأندي ديلور وهشام بوداوي. فأثمر الخيار التكتيكي مُبكّرا، بِتمكّن “مُحاربي الصّحراء” من معادلة الكفّة في الدقيقة الـ 54، بِهدف وقّعه مدافع النيجر عبد الرحيم بونكانو ضدّ مرماه، وبعد ضغط من بونجاح.

وكثّف رجال بلماضي من غاراتهم التهديفية، حتى جاء الفرجُ وهدفُ الفوز، بِقدم القائد والجناح رياض محرز في الدقيقة الـ 89.

وعن المجموعة السادسة ذاتها، يتبارى منتخب أوغندا مع الضّيف التنزاني هذا الجمعة.

وتشكّلت لائحة ترتيب الفوج كالتّالي:

1- الجزائر 9ن

2- النيجر 2ن

3- أوغندا 1ن (ناقص مباراة)

4- تنزانيا 1ن (ناقص مباراة)

وفي الجولة الرابعة، يلعب زملاء متوسّط الميدان الهجومي يوسف بلايلي مع النيجر بِتونس مساء الإثنين المقبل. وتتبارى تنزانيا بِميدانها مع أوغندا في اليوم الموالي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف المجموعة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وهكذا عزّز المنتخب الوطني الجزائري فرص بلوغه “كان” الإيفواري، بعد حصد ثلاثة انتصارات في ثلاث مقابلات.