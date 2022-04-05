فوز “صغير” لِزملاء محرز في رابطة الأبطال

خاض النّجم الجزائري رياض محرز سهرة الثلاثاء أوّل لقاء له، منذ مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة الكاميرون بِملعب البليدة.

وفاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بِنتيجة (1-0) على الضيف نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، ضمن إطار الدور ربع النهائي ذهاب من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وشارك الجناح محرز أساسيا في هذه المباراة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 68. تاركا فريقه “الأزرق السّماوي” مُتعادلا بِنتيجة سلبية.

ويحتضن ملعب الأتليتيكو مباراة العودة، سهرة الـ 13 من أفريل الحالي.