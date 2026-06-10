فوز عريض لمنافس “الخضر” في المونديال (فيديو)

حقق منتخب الأرجنتين فوزا عريضا، بثلاثية نظيفة، أمام أيسلندا ،في الودية التي جمعت المنتخبين فجر الأربعاء.

وسجل ثلاثية منتخب “التانغو”، كل من فلانتين باركو في د8، وليونيل ميسي من ركلة جزاء في د72، وتياغو ألمادا في د 86 .

وكما كان منتظرا عرفت المباراة عودة القائد ليونيل ميسي إلى أجواء المباريات، بعد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي كان يعاني منها.

ودخل ميسي بديلا، حيث لعب العشرين أخيرة من الشوط الثاني، وسجل الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني من ركلة جزائ في د72 ، كما ساهم في الهدف الثالث.

وقدم ميسي مردودا في المستوى، بعد دخوله بديلا في د70، ليؤكد جاهزيته التامة للمونديال.

وستهل منتخب الارجنتين حملة الدفاع عن لقبه، بخوض مباراة الجولة الأولى أمام الجزائر، المبرمجة يوم 17 جوان الجاري، على الساعة الثانية فجرا بتوقيت الجزائر.