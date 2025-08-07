فوز فريق “سوسطارة”

خاض فريق اتحاد العاصمة المتوّج بِكأس الجمهورية مساء الخميس، أول مباراة تحضيرية له استعدادا للموسم الجديد.

وفاز الاتحاد العاصمي بِهدف دون ردّ على النادي البنزرتي التونسي، حيث يُقيم فريق “الأحمر والأسود” معسكرا إعداديا هناك.

وسجّل الهدف الوحيد متوسط ميدان فريق “سوسطارة” إبراهيم بن زازة، في الدقيقة الـ 89.

وعرفت المواجهة تجريب عديد العناصر، أبرزهم المدافع الكاميروني والوافد الجديد إلى بيت الاتحاد شي مالون، الذي شارك أساسيا.

ويستهلّ اتحاد العاصمة موسمه الجديد في الـ 21 من أوت الحالي، بِمواجهة المضيّف فريق شبيبة القبائل، في إطار الجولة الأولى من عمر البطولة الوطنية طبعة 2025-2026.