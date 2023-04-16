فوز مهم لمنتخب أقل من 17 سنة قبل انطلاق “الكان”

حقّق المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، فوزا وديا ثمينا، قبب انطلاق كأس إفريقيا التي ستحتضنها الجزائر من 29 أفريل الجاري، إلى 19 ماي المقبل.

وتمكن أشبال المدرب رمان من الفوز بهدف دون رد أمام منتخب بوركينافاسو، في مباراة احتضنها ملعب المركز التقني بسيدي موسى.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء، على نتيجة التعادل السلبي، وهو الشوط الذي عرف بداية قوية من جانب المنتخب البوركينابي، الذي قام بمحاولات خطيرة.

وسجل المنتخب الجزائري الهدف الوحيد في المباراة عن طريق يزيد عصام، في د650.

وسيتلقي المنتخبان مجددا في ثاني لقاء ودي سهرة الثلاثاء، بملعب نيلسون مانديلا، وهي فرصة أخرى للمدرب رمان من أجل الوقوف أكثر على جاهزية لاعبيه، ومستوى التشكيلة، قبل اختتام التربص الجاري.