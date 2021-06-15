-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الدفاع تكذب افتراءات مجلة “Jeune Afrique”
رياضة

فوز مُنافس “الخضر”

علي بهلولي
  • 484
  • 0
فوز مُنافس “الخضر”
التشكيل الأساسي لِجيبوتي أمام الصومال (صورة اتحاد الكرة الجيبوتي)

فاز منتخب جيبوتي مساء الثلاثاء بِهدف لِصفر، في مباراة ودّية على ضيفه وجاره فريق الصومال.

ومعلوم أن جيبوتي تُنافس المنتخب الوطني الجزائري في الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022، الذي تنطلق مقابلاته عند نهاية أوت المقبل. ضمن فوج يضمّ أيضا بوركينا فاسو والنيجر.

وتلعب جيبوتي أيضا مع المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين، في دور المجموعات لِمنافسة كأس العرب، المُقرّر تنظيمها بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين. لكن قبل ذلك، تُواجه جيبوتي منتخب لبنان في الدور التصفوي، المُعفى منه أشبال مجيد بوقرة.

ويُشكّل اللاعبون المحليون العمود الفقري لِمنتخب جيبوتي لكرة القدم.

مقالات ذات صلة
عودة المنافسة بعد 15 شهرا من الغياب

عودة المنافسة بعد 15 شهرا من الغياب

التونسيون يؤكدون أن “الخضر” “عروا” واقع منتخب “نسور قرطاج”

التونسيون يؤكدون أن “الخضر” “عروا” واقع منتخب “نسور قرطاج”

بن ناصر: فخر لي أن أكون ضمن هذا المنتخب

بن ناصر: فخر لي أن أكون ضمن هذا المنتخب

وفد منتخب ليبيريا المحلي يُقيم بِوهران

وفد منتخب ليبيريا المحلي يُقيم بِوهران

بداية قوية لِبلجيكا في بطولة أمم أوروبا

بداية قوية لِبلجيكا في بطولة أمم أوروبا

الأوروبيون يتصارعون على اللقب والوباء مازال يصرعهم

الأوروبيون يتصارعون على اللقب والوباء مازال يصرعهم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد